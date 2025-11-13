Foto: ImagoEconomica/Fnsi

22 Dic 2025

Pordenone, minacce di morte a giornalista. Assostampa Fvg: «Ferma condanna per il grave episodio»

Un cronista del Network Medianordest TV12 preso di mira in un video diventato virale sui social. Il sindacato regionale: «Le autorità competenti intervengano subito per perseguire i responsabili e prevenire in futuro altri attacchi e aggressioni a colleghi».

«Ancora attacchi ai giornalisti del Friuli Venezia Giulia. Questa volta è successo a Pordenone, dove un giornalista del Network Medianordest TV12 è stato minacciato di morte in un video che è diventato virale sui social». Lo rende noto l'Assostampa Fvg in un comunicato diffuso lunedì 22 dicembre 2025.



«Il collega e la sua redazione - spiega il sindacato regionale - nelle ultime settimane hanno documentato numerosi episodi di risse tra bande nei pressi della stazione delle corriere di Pordenone. Si è trattato di scontri caratterizzati dall'uso di armi tra cui coltelli, cacciaviti, pistole a pallini, petardi lanciati contro i passanti e spranghe metalliche ricavate dalle griglie di ventilazione presenti nell'area della stazione. Nel corso degli stessi episodi si sono inoltre verificate rapine aggravate ai danni di giovani. Tutti questi fatti sono stati documentati quotidianamente dall'emittente. Ora gli insulti e le minacce di morte».



Assostampa Fvg «denuncia e condanna fermamente il grave episodio, che segue precedenti e analoghi attacchi, intimidazioni e aggressioni anche fisiche avvenute negli ultimi tempi a danno di giornalisti della nostra regione. Il sindacato regionale dei giornalisti - conclude l'Assostampa - chiede che le autorità competenti intervengano subito per perseguire i responsabili e prevenire in futuro altri attacchi e aggressioni». (mf)