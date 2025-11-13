CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Foto: ImagoEconomica/Fnsi
Minacce 22 Dic 2025

Pordenone, minacce di morte a giornalista. Assostampa Fvg: «Ferma condanna per il grave episodio»

Un cronista del Network Medianordest TV12 preso di mira in un video diventato virale sui social. Il sindacato regionale: «Le autorità competenti intervengano subito per perseguire i responsabili e prevenire in futuro altri attacchi e aggressioni a colleghi».

«Ancora attacchi ai giornalisti del Friuli Venezia Giulia. Questa volta è successo a Pordenone, dove un giornalista del Network Medianordest TV12 è stato minacciato di morte in un video che è diventato virale sui social». Lo rende noto l'Assostampa Fvg in un comunicato diffuso lunedì 22 dicembre 2025.

«Il collega e la sua redazione - spiega il sindacato regionale - nelle ultime settimane hanno documentato numerosi episodi di risse tra bande nei pressi della stazione delle corriere di Pordenone. Si è trattato di scontri caratterizzati dall'uso di armi tra cui coltelli, cacciaviti, pistole a pallini, petardi lanciati contro i passanti e spranghe metalliche ricavate dalle griglie di ventilazione presenti nell'area della stazione. Nel corso degli stessi episodi si sono inoltre verificate rapine aggravate ai danni di giovani. Tutti questi fatti sono stati documentati quotidianamente dall'emittente. Ora gli insulti e le minacce di morte».

Assostampa Fvg «denuncia e condanna fermamente il grave episodio, che segue precedenti e analoghi attacchi, intimidazioni e aggressioni anche fisiche avvenute negli ultimi tempi a danno di giornalisti della nostra regione. Il sindacato regionale dei giornalisti - conclude l'Assostampa - chiede che le autorità competenti intervengano subito per perseguire i responsabili e prevenire in futuro altri attacchi e aggressioni». (mf)

@fnsisocial
Minacce
19 Dic 2025
Treviso, giornalista aggredito: la vicinanza di Sgv e Odg Veneto
Minacce
02 Dic 2025
Il Viminale dispone l’innalzamento della scorta per Ranucci
Minacce
01 Dic 2025
Costante: «Le parole di Albanese sui giornalisti sono pericolose e penose»
 Le altre news

Articoli correlati

Internazionale17 Dic 2025
Unesco: «Libertà di espressione diminuita nel mondo come non si vedeva da decenni»
Sentenze10 Dic 2025
Aggressione a giornalista de La Stampa, condannati a un anno quattro militanti di CasaPound Torino
Internazionale09 Dic 2025
Reporter senza Frontiere: 67 giornalisti uccisi nel mondo nel 2025
Libertà di informazione06 Dic 2025
La procura chiede gli atti su Ranucci, l’11 dicembre la richiesta sarà esaminata dalla Vigilanza Rai
Associazioni26 Nov 2025
Aggressione a fotoreporter torinese, Subalpina e Odg: «Preoccupa ennesimo atto di violenza»
Osservatorio Cronisti Minacciati13 Nov 2025
Osservatorio cronisti minacciati, Fnsi con Odg: «Urgente introdurre aggravante per i reati contro i giornalisti»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits