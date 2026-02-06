CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
La stazione di Padova (Foto: Ivanfurlanis - Opera propria, via wikimedia.org)
Associazioni 19 Feb 2026

Veneto, solidarietà di sindacato e Ordine regionali ai colleghi Bettin e Brotto aggrediti a Padova

Giornalista e operatore della trasmissione 'È sempre Cartabianca' sono stati 'affrontati' davanti alla stazione ferroviaria mentre svolgevano il loro lavoro. I rappresentanti della categoria: «Apprezzamento per il tempestivo intervento delle forze dell’ordine che hanno individuato e bloccato l’aggressore. Resta però l’ennesimo episodio di violenza contro chi fa informazione sul territorio».

Il Sindacato giornalisti del Veneto e l’Ordine dei Giornalisti del Veneto esprimono «piena solidarietà alla collega Serenella Bettin e all’operatore Carlo Brotto della trasmissione 'È sempre Cartabianca', aggrediti la sera del 18 febbraio (2026, ndr) davanti alla stazione ferroviaria di Padova mentre svolgevano il loro lavoro».

In una nota congiunta, «sindacato e Ordine esprimono apprezzamento per il tempestivo intervento delle forze dell’ordine che hanno individuato e bloccato l’aggressore. Resta però l’ennesimo episodio di violenza contro chi fa informazione sul territorio. Non può diventare normale lavorare sotto minaccia. La libertà di stampa – incalzano i rappresentanti regionali della categoria – si difende anche garantendo sicurezza a giornaliste e giornalisti impegnati sul campo».

Sindacato giornalisti del Veneto e Ordine dei giornalisti del Veneto «continueranno a vigilare e a sostenere ogni iniziativa utile a contrastare un clima di crescente ostilità verso l’informazione». (mf)

@fnsisocial
Associazioni
12 Feb 2026
Assostampa Toscana: «Solidarietà ai colleghi di Repubblica e La Stampa»
Associazioni
10 Feb 2026
Assostampa e Anci Basilicata insieme per favorire l'applicazione della legge 150/2000 nei Comuni lucani
Associazioni
06 Feb 2026
Concorso al Policlinico di Foggia, sindacato e Odg regionali: «Bene l'intervento della Regione»
 Le altre news

Articoli correlati

Vertenze19 Feb 2026
Radio Radicale, Fnsi e Stampa Romana: «Con finanziamento dimezzato futuro a rischio»
Minacce16 Feb 2026
Minacce a collaboratore de L’Altopiano e Giornale di Vicenza, solidarietà unanime di Sgv e Odg Veneto
Premi e Concorsi13 Feb 2026
Ast e Ussi Toscana promuovono il Premio giornalistico ‘Estra per lo sport: l’energia delle buone notizie’
Minacce11 Feb 2026
Nuove minacce a Salvo Palazzolo, Assostampa Sicilia: «Raccontare la verità è alla base della legalità»
Lutto09 Feb 2026
Morta la giornalista Angela Azzaro, il cordoglio di Stampa Romana
Minacce07 Feb 2026
Agrigento, intimidazione a giornalista. Assostampa: «Vicini al collega, si faccia piena luce sul grave atto»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits