Foto: google.com/maps

27 Dic 2025

Lima, giornalista muore dopo attentato. Il sindacato nazionale: «Anno disastroso per la libertà di stampa in Perù»

Mitzar Castillejos, 34 anni, era stato gravemente ferito il 12 dicembre mentre usciva di casa per recarsi a Radio Latín Plus, dove lavorava, nella regione di Ucayali. È il quarto cronista ucciso nel Paese nel 2025.

Un giornalista peruviano è morto ieri, 26 dicembre 2025, in un ospedale di Lima, in Perù, dopo essere stato colpito da uomini armati. Lo ha annunciato l'Associazione Nazionale dei Giornalisti (Anp), portando a quattro il numero di giornalisti uccisi quest'anno nel Paese.



Mitzar Castillejos era rimasto gravemente ferito il 12 dicembre mentre usciva di casa per recarsi a Radio Latín Plus, dove lavorava, nella regione di Ucayali. Il giornalista 34enne dirigeva un telegiornale ed era noto per aver denunciato presunti casi di corruzione tra i funzionari locali.



L'Anp ha chiesto «una punizione esemplare per i responsabili di questo assassinio», denunciando che «quest'anno è stato disastroso per la libertà di stampa in Perù».



All'inizio di questo mese, Fernando Núñez, reporter dell'emittente digitale Kamila TV, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco mentre tornava da un reportage nella regione settentrionale di La Libertad. Nei mesi precedenti, anche i giornalisti Gastón Medina e Raúl Celis erano stati uccisi a colpi d'arma da fuoco nel contesto dell'espansione dei gruppi criminali nel Paese.



Secondo i dati ufficiali del 2025, fino a ottobre in Perù sono stati registrati 1.888 omicidi, con un aumento di quasi il 13% rispetto allo stesso periodo del 2024. (Ansa - 27 dicembre 2025)