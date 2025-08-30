Un momento della riunione al Ciheam di Valenzano

02 Dic 2025

'Informazione sotto attacco nel mondo', riunione del comitato esecutivo dell’Ifj a Bari

Due giornate di incontri nella sede del Ciheam. Il 3 dicembre i vertici della Federazione internazionale dei giornalisti, della Fnsi e dell’Assostampa Puglia, nel corso di una conferenza stampa, faranno il punto della situazione sulle battaglie che i giornalisti stanno affrontando.

L'informazione è sotto attacco in tutto il mondo. Le aggressioni e le minacce nei confronti dei giornalisti si moltiplicano. Il lavoro è sempre più debole e precario: questi temi, fra gli altri, sono al centro della riunione del Comitato esecutivo della Federazione internazionale dei giornalisti, in corso da martedì 2 dicembre 2025 al Ciheam di Valenzano (Bari).



Mercoledì 3 dicembre alle 12.30, nella sede del Ciheam, si terrà una conferenza stampa in cui i vertici di Ifj, Fnsi e Assostampa Puglia faranno il punto della situazione sulle battaglie che i giornalisti stanno affrontando in varie parti del mondo, dal rinnovo del contratto nazionale di lavoro in Italia alla situazione in Palestina e in Medio Oriente.



In particolare, come riferisce l’agenzia Ansa, il presidente del Sindacato dei giornalisti palestinesi, presente ai lavori dell'Ifj, parlerà delle condizioni degli operatori dei media nella Striscia di Gaza, dove viene ancora impedito l'ingresso alla stampa internazionale. (anc)