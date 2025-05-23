Foto: ImagoEconomica/Fnsi - Carlo Carino By AI MID

07 Nov 2025

'Giornalismo al bivio dell'IA', indagine online di Swg con Fnsi

L'iniziativa, cui ha aderito anche il sindacato dei giornalisti, si inserisce all'interno di una collaborazione più ampia tra l'istituto di ricerca, il Corriere della Sera e Intesa Sanpaolo, mossa dalla volontà di stimolare una riflessione pubblica su alcune delle sfide fondamentali che l'intelligenza artificiale impone di affrontare.

Giornalismo e informazione al bivio dell'intelligenza artificiale. L'Istituto di ricerca Swg sta conducendo, in collaborazione anche con la Federazione nazionale della Stampa italiana, un'importante indagine di ascolto tra i giornalisti e gli editori italiani, al fine di comprendere le esperienze, gli approcci e le opinioni legate al tema dell'Intelligenza Artificiale e al suo impatto nel settore dell'informazione.



I risultati dell'indagine consentiranno di approfondire le esigenze del panorama giornalistico ed editoriale italiano di fronte alle sfide e alle opportunità aperte dall'IA, contribuendo a stimolare il dibattito pubblico e a definire strategie di rappresentanza sempre più informate e condivise.



Lo strumento scelto per la rilevazione è quello del questionario online. L'invito ai giornalisti iscritti al sindacato è a contribuire all'indagine rispondendo alle domande presenti a questo link.



La compilazione richiede 7-8 minuti e può essere interrotta e ripresa in qualsiasi momento. Tutte le informazioni raccolte saranno trattate in forma anonima e aggregata, nel pieno rispetto della privacy. Il questionario rimarrà attivo fino alle ore 14 di lunedì 17 novembre 2025.



L'iniziativa si inserisce all'interno di una collaborazione più ampia e già in essere tra Swg, Corriere della Sera e Intesa Sanpaolo, mossa dalla volontà di stimolare una riflessione pubblica, aperta e lucida, lontana da entusiasmi e catastrofismi, su alcune delle sfide fondamentali che l'IA impone di affrontare, fra cui c'è senza dubbio quella legata al futuro del giornalismo, dell'editoria e dell'informazione. (mf)