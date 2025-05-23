Giornalismo e informazione al bivio dell'intelligenza artificiale. L'Istituto di ricerca Swg sta conducendo, in collaborazione anche con la Federazione nazionale della Stampa italiana, un'importante indagine di ascolto tra i giornalisti e gli editori italiani, al fine di comprendere le esperienze, gli approcci e le opinioni legate al tema dell'Intelligenza Artificiale e al suo impatto nel settore dell'informazione.
I risultati dell'indagine consentiranno di approfondire le esigenze del panorama giornalistico ed editoriale italiano di fronte alle sfide e alle opportunità aperte dall'IA, contribuendo a stimolare il dibattito pubblico e a definire strategie di rappresentanza sempre più informate e condivise.
Lo strumento scelto per la rilevazione è quello del questionario online. L'invito ai giornalisti iscritti al sindacato è a contribuire all'indagine rispondendo alle domande presenti a questo link.
La compilazione richiede 7-8 minuti e può essere interrotta e ripresa in qualsiasi momento. Tutte le informazioni raccolte saranno trattate in forma anonima e aggregata, nel pieno rispetto della privacy. Il questionario rimarrà attivo fino alle ore 14 di lunedì 17 novembre 2025.
L'iniziativa si inserisce all'interno di una collaborazione più ampia e già in essere tra Swg, Corriere della Sera e Intesa Sanpaolo, mossa dalla volontà di stimolare una riflessione pubblica, aperta e lucida, lontana da entusiasmi e catastrofismi, su alcune delle sfide fondamentali che l'IA impone di affrontare, fra cui c'è senza dubbio quella legata al futuro del giornalismo, dell'editoria e dell'informazione. (mf)