L'intervento di Alessandra Costante, segretaria generale Fnsi (Foto: Paolo Zeggio)
Alessandra Costante, segretaria generale Fnsi, e Silvia Salis, sindaca di Genova (Foto: Paolo Zeggio)
L'intervento della sindaca di Genova, Silvia Salis (Foto: Paolo Zeggio)
Un momento del convegno (Foto: Paolo Zeggio)
Un momento del convegno (Foto: Paolo Zeggio)
Iniziative 15 Ott 2025

Contratto, Costante: «Dobbiamo difenderlo e rinnovarlo. Serve recuperare potere d’acquisto e regole per l’IA»

La segretaria generale Fnsi a Genova, mercoledì 15 ottobre 2025, per gli Stati Generali dell’informazione in Liguria: «Con gli editori vertenza difficile, la mobilitazione riesce se ci battiamo insieme per la dignità professionale sia dei dipendenti, sia dei lavoratori autonomi».

«La mobilitazione per il rinnovo del contratto riesce se teniamo insieme la dignità professionale sia dei dipendenti che dei lavoratori autonomi. Solo così possiamo spuntarla in una vertenza con gli editori molto difficile. Se il sindacato dimentica una di queste due anime della professione facciamo un danno al sistema». Così Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, intervenendo mercoledì 15 ottobre 2025 a Genova agli Stati generale dell’Informazione in Liguria organizzati dall’Associazione di Stampa e dall’Ordine regionali.

«Per poter avere peso - ha aggiunto Costante - i giornalisti devono essere uniti. La categoria deve affrontare una situazione già complessa e ci attendono grandi sfide, come quelle legate all’intelligenza artificiale, che agli editori costa anche meno di un collaboratore e c’è rischio che sostituisca sia i dipendenti che i lavoratori autonomi».

Moderati dal collega Antonio Zagarese, la segretaria generale Fnsi e il presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti, Carlo Bartoli, si sono confrontati su presente e futuro del giornalismo, contratto, legge professionale, il ruolo dell’informazione oggi.

«Noi chiediamo regole per l’impiego dell’intelligenza artificiale nel lavoro giornalistico, che ribadiscano che l’IA non può e non deve sostituire i giornalisti; il recupero del potere d’acquisto in busta paga e compensi davvero equi per i colleghi lavoratori autonomi, perché l’indipendenza economica di chi fa informazione è il primo requisito per avere una informazione indipendente - ha spiegato Costante - Alle nostre proposte gli editori hanno risposto con una chiusura totale, avanzando richieste per noi irricevibili, il cui risultato sarebbe spaccare la categoria,  come l’introduzione di un contratto depotenziato per i nuovi assunti: inaccettabile. La conferenza dei Cdr ha affidato alla Fnsi un pacchetto di cinque giorni di sciopero. Siamo pronti a scendere in piazza, se servirà».

Il presidente Bartoli ha aggiunto: «Riscontriamo purtroppo una sordità da parte delle istituzioni rispetto alle esigenze di modificare due leggi anacronistiche, una del 1948 e una del 1963. Rispetto a questo non abbiamo per ora trovato risposte, speriamo di trovarle a breve».

Aperti dai saluti istituzionali di Donatella Alfonso (consigliere comunale- Presidente IV Commissione Consiliare Cultura, Sport, Promozione della Città - Comune Genova) e Stefano Balleari, presidente del Consiglio regionale della Liguria, e introdotti da Matteo Dell’Antico e Tommaso Fregatti, segretario dell’Assostampa Ligure e presidente dell’Ordine della Liguria, all’incontro, aperto da Guido Levi docente dell’Università di Genova, hanno partecipato anche i presidenti di Inpgi e Casagit, Roberto Ginex e Gianfranco Giuliani, Matteo Naccari, segretario aggiunto Fnsi, Pier Giorgio Severini, presidente del Sigim, Alessio Antonini, del Sindacato Giornalisti Veneto.

Nel corso dei lavori è intervenuta la sindaca di Genova, Silvia Salis. Ad animare i panel di approfondimento, insieme con colleghe e colleghi di sindacato e Ordine regionali, sono stati chiamati gli ospiti Sara Menafra (Open), Fabrizio Fasanella (Linkiesta), Sergio Splendore (UniMi), Emanuela Abbatecola (UniGe), Vladimir Luxuria (già parlamentare), Stefano Rebora (Music For Peace), Corrado Zunino di Repubblica. (mf)

