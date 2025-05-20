CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Alessandra Costante, segretaria generale Fnsi
Rocco Cerone, segretario del Sindacato giornalisti TAA
L'intervento di Raffaele Lorusso
Iniziative 02 Ott 2025

Bolzano, presentata la Carta su 'IA e informazione'. Fnsi: «Il lavoro giornalistico lo fanno i giornalisti»

Giornata di studio, giovedì 2 ottobre 2025, organizzata dal Sindacato del Trentino Alto Adige con docenti universitari, esperti, direttori delle testate locali. La segretaria generale, Alessandra Costante: «Servono regole. I nuovi strumenti possono essere utilizzati in redazione, ma non devono sostituire i colleghi».

«Tutelare il ruolo professionale del giornalista significa tutelarne il lavoro, ma anche e soprattutto tutelare la democrazia del nostro Paese». Così Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, intervenendo giovedì 2 ottobre 2025 a Bolzano all'assemblea del Sindacato giornalisti del Trentino-Alto Adige, «una delle associazioni più vive che abbiamo in Italia, presente sul territorio e vicina ai propri iscritti», ha osservato.

«Siamo al tavolo con gli editori della Fieg per il rinnovo contrattuale, un tavolo che riapre dopo dieci anni. Le posizioni sono lontanissime: noi diciamo che gli istituti contrattuali tutelano la professione e la libertà di espressione, l'idea degli editori è di togliere gli istituti contrattuali ai giovani», ha quindi spiegato Costante.

«Sull'intelligenza artificiale - ha rilevato - abbiamo chiesto che il contratto ne regoli l'uso, ben consapevoli che si tratta di uno strumento in continua evoluzione. Oggi circa il 25 per cento dei lavori viene interessato dall'IA. Poi ci sono settori come quello dei media dove i posti di lavoro a rischio sono il 34 per cento. In una situazione del genere servono regole: bisogna dire che l'IA può essere utilizzata, ma non può sostituire il giornalista. Questa è una delle clausole che gli editori non vogliono inserire nel contratto, ma che noi mettiamo in ogni accordo di crisi che firmiamo».

Il tema delle nuove tecnologie è stato poi al centro, nel pomeriggio, del corso di formazione dal titolo 'L'impatto dell'IA sull'informazione giornalistica: proposta di una guida etico-deontologica', nell'ambito del quale è stata presentata una guida su intelligenza artificiale e informazione, il ruolo del giornalista e della formazione. Il documento, promosso dal sindacato dei giornalisti del Trentino-Alto Adige in collaborazione con l'Università di Bolzano è stato pubblicato nelle tre lingue dell'ateneo: italiano, tedesco ed inglese.

Introdotti da Bruno Del Vecchio, storico legale della Fnsi, con il segretario regionale Cerone e la segretaria generale Alessandra Costante, all'incontro sono intervenuti anche Alex Weissensteiner, rettore dell'Università di Bolzano; Francesco Profumo, già ministro dell'Università e della Ricerca e già presidente della Fondazione Bruno Kessler; Giovanni Pascuzzi, Consigliere di Stato, già preside di Giurisprudenza all'Università di Trento ed esperto di diritto digitale; Raffaele Lorusso, già segretario generale Fnsi e componente del Comitato esecutivo della Ifj; docenti universitari, i direttori delle testate locali.

«L'intelligenza artificiale - ha ribadito Costante - è al centro del dibattito nella professione giornalistica. Se ne parla molto, si è fatto poco. Il rischio è che venga impiegata dagli editori per spendere meno, ma con prodotti peggiori. In audizione al Senato abbiamo chiesto che si parli di trasparenza di sistema, tutela del copyright. È necessario mettere al centro quanto chiediamo al tavolo contrattuale: il lavoro giornalistico lo fanno i giornalisti».

E Cerone ha evidenziato: «Oltre all'assistenza sindacale, legale, di servizio Inpgi e Casagit, il Sindacato dei Giornalisti del Trentino-Alto Adige sta continuando la proficua collaborazione decennale con l'Università di Bolzano sul tema della IA. Dopo la presentazione odierna della guida di Bolzano, l'obiettivo è di coltivare il tema insieme ad ateneo e provincia autonoma di Bolzano con una summer school, un festival e un centro studi, così da diventare un laboratorio al centro dell'Europa». (mf)

@fnsisocial
Iniziative
01 Ott 2025
Libertà di stampa, Costante a Conselice: «A rischio non solo in Italia, difenderla è difendere la democrazia»
Iniziative
06 Set 2025
Gaza, Fnsi e Associazioni regionali di Stampa in piazza con la Cgil. Costante: «Dalla parte di tutte le vittime»
Iniziative
03 Set 2025
Global Sumud Flotilla, appello al governo: «Lo Stato tuteli i cittadini italiani a bordo»
Iniziative
26 Ago 2025
Genova: Fnsi, Assostampa Ligure e Odg Liguria sostengono la raccolta di generi alimentari della Global Sumud Flotilla per Gaza
 Le altre news

Articoli correlati

Anniversario17 Set 2025
Mauro De Mauro, Costante a Palermo: «Dopo 55 anni serve la verità al Paese e alla sua famiglia»
Premi e Concorsi05 Set 2025
IX Premio Pio La Torre, il 12 settembre a Bologna la consegna dei riconoscimenti
Sentenze30 Ago 2025
Lavoratori Rai discriminati per i referendum: Slc Cgil vince la causa e destina risarcimento al popolo palestinese
Casagit23 Mag 2025
Giornalisti sotto stress, il caso Italia al Congresso europeo di Psicologia del lavoro
Libri20 Mag 2025
'Non ce n'è Coviddi', l'autore Gianni Molinari: «Un libro per riflettere a mente fredda sulla pandemia»
Rai20 Mag 2025
Rai, il 21 maggio mobilitazione dei giornalisti di 'Fase 2' a Roma
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits