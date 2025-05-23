CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Un momento del convegno (Foto: da Facebook Odg Liguria)
La presidente della Corte di Appello di Genova Elisabetta Vidali (Foto: da Facebook Odg Liguria)
Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi (Foto: da Facebook Odg Liguria)
Iniziative 14 Nov 2025

'Indipendenza della magistratura e libertà di informazione', Costante: «Sul lavoro precario la Costituzione viene ignorata»

La segretaria generale della Fnsi ha partecipato al convegno organizzato da Ordine dei Giornalisti della Liguria e Anm Liguria svoltosi a Genova il 13 novembre 2025.

Si è svolto nell’aula magna dell’Università di Genova giovedì 13 novembre 2025 il convegno “Indipendenza della magistratura e libertà di informazione”, organizzato da Ordine dei Giornalisti della Liguria e Anm Liguria.

Alla discussione ha partecipato anche Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, rilanciando il tema del lavoro precario: «La Costituzione - ha detto - continua a non essere applicata. Su tutte l’articolo 36 sulla giusta contribuzione. Abbiamo colleghi che guadagnano 5 euro a pezzo». E ancora sulle querele temerarie: «Tutti i partiti non si sono mossi per impedirle».

Il presidente nazionale di Anm Cesare Parodi ha ribadito la necessità di una «magistratura indipendente». È intervenuta anche la presidente della Corte di Appello Elisabetta Vidali. Il dibattito è stato moderato dal giornalista di Repubblica Marco Preve. (anc)

@fnsisocial
Iniziative
07 Nov 2025
'Giornalismo al bivio dell'IA', indagine online di Swg con Fnsi
Iniziative
25 Ott 2025
'Democrazia al lavoro', Cgil: «Avanti con la mobilitazione finché non avremo risposte»
Iniziative
24 Ott 2025
In piazza per i salari
 Le altre news

Articoli correlati

Minacce17 Ott 2025
Ranucci, la Fnsi al sit - in a Roma: «Dopo la solidarietà ci aspettiamo dalla politica norme a tutela del giornalismo»
Authority11 Ott 2025
Agcom avvia il nuovo Osservatorio sul giornalismo: presentazione in Fnsi il 21 ottobre
Anniversario17 Set 2025
Mauro De Mauro, Costante a Palermo: «Dopo 55 anni serve la verità al Paese e alla sua famiglia»
Premi e Concorsi05 Set 2025
IX Premio Pio La Torre, il 12 settembre a Bologna la consegna dei riconoscimenti
Sentenze30 Ago 2025
Lavoratori Rai discriminati per i referendum: Slc Cgil vince la causa e destina risarcimento al popolo palestinese
Casagit23 Mag 2025
Giornalisti sotto stress, il caso Italia al Congresso europeo di Psicologia del lavoro
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits