Un momento del convegno (Foto: da Facebook Odg Liguria) La presidente della Corte di Appello di Genova Elisabetta Vidali (Foto: da Facebook Odg Liguria) Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi (Foto: da Facebook Odg Liguria)

14 Nov 2025

'Indipendenza della magistratura e libertà di informazione', Costante: «Sul lavoro precario la Costituzione viene ignorata»

La segretaria generale della Fnsi ha partecipato al convegno organizzato da Ordine dei Giornalisti della Liguria e Anm Liguria svoltosi a Genova il 13 novembre 2025.

Si è svolto nell’aula magna dell’Università di Genova giovedì 13 novembre 2025 il convegno “Indipendenza della magistratura e libertà di informazione”, organizzato da Ordine dei Giornalisti della Liguria e Anm Liguria.



Alla discussione ha partecipato anche Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, rilanciando il tema del lavoro precario: «La Costituzione - ha detto - continua a non essere applicata. Su tutte l’articolo 36 sulla giusta contribuzione. Abbiamo colleghi che guadagnano 5 euro a pezzo». E ancora sulle querele temerarie: «Tutti i partiti non si sono mossi per impedirle».



Il presidente nazionale di Anm Cesare Parodi ha ribadito la necessità di una «magistratura indipendente». È intervenuta anche la presidente della Corte di Appello Elisabetta Vidali. Il dibattito è stato moderato dal giornalista di Repubblica Marco Preve. (anc)