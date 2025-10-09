Vittorio Feltri (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

28 Ott 2025

Vittorio Feltri aggredito a Milano, la solidarietà della Fnsi

Il direttore editoriale del Giornale ha raccontato di essere stato sorpreso sotto casa da due uomini: dopo aver notato che uno dei due aveva estratto una bomboletta spray dalla giacca, lo ha colpito con un pugno, poi ha raggiunto l'auto con la scorta che lo aspettava in strada e si è allontanato.

Ospite di 'Fuori dal Coro' su Rete 4 domenica 26 ottobre 2025, Vittorio Feltri ha raccontato di essere stato sorpreso circa un mese fa da due uomini della sua casa di Milano: dopo aver notato che uno dei due aveva estratto una bomboletta spray dalla giacca, lo ha colpito con un pugno, prima di raggiungere l'auto con la scorta che lo aspettava in strada e allontanarsi. «Mi sono meravigliato anch'io della potenza del mio colpo – ha aggiunto il giornalista -. L'ho beccato in pieno, l'ho fatto barcollare».



Nella concitazione del momento, è stato impossibile per il direttore editoriale del Giornale capire se i due malintenzionati si siano imbattuti in lui per caso o se si sia trattato di un agguato mirato.



A Vittorio Feltri va la solidarietà della Federazione nazionale della Stampa italiana. (anc)