Foto: ImagoEconomica/Fnsi

05 Nov 2025

Giuseppe Bascietto sotto tutela per le sue inchieste sulla mafia, la solidarietà di Stampa Romana

Da sempre impegnato sui temi della criminalità che opera a Vittoria, per il collega sono state disposte, il 4 novembre 2025, dalle autorità di Ragusa misure di protezione personale. L'Assostampa: «Si concluda al più presto la procedura per garantirgli la tutela delle forze dell'ordine anche a Roma, dove vive e lavora».

«L'Associazione Stampa Romana è al fianco di Giuseppe Bascietto, collega da sempre impegnato nell'attività di inchiesta sulla mafia che opera a Vittoria. Per lui da ieri sono state disposte dalle autorità di Ragusa misure di protezione personale». Così il sindacato regionale in una nota pubblicata mercoledì 5 novembre 2025, anche sul proprio sito web.



«Bascietto si era recentemente occupato dei rapporti tra la criminalità organizzata siciliana e quella albanese e aveva ricevuto gravi minacce», spiega ancora Stampa Romana, il cui auspicio è che «si concluda al più presto la procedura per garantire a Bascietto la tutela delle forze dell'ordine anche a Roma, città dove vive e lavora». (mf)