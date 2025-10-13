2025
«L'Associazione Stampa Romana è al fianco di Giuseppe Bascietto, collega da sempre impegnato nell'attività di inchiesta sulla mafia che opera a Vittoria. Per lui da ieri sono state disposte dalle autorità di Ragusa misure di protezione personale». Così il sindacato regionale in una nota pubblicata mercoledì 5 novembre 2025, anche sul proprio sito web.
«Bascietto si era recentemente occupato dei rapporti tra la criminalità organizzata siciliana e quella albanese e aveva ricevuto gravi minacce», spiega ancora Stampa Romana, il cui auspicio è che «si concluda al più presto la procedura per garantire a Bascietto la tutela delle forze dell'ordine anche a Roma, città dove vive e lavora». (mf)