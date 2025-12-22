Renato Schifani (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

10 Gen 2026

Catania, Schifani in visita a Sant'Egidio. Protesta Assostampa Sicilia: «Giornalisti esclusi»

La denuncia del sindacato regionale: «Solo ad incontro avvenuto, l'ufficio stampa della Regione invia comunicato stampa, foto, immagini e intervista, senza che le redazioni fossero state preventivamente avvisate o messe nelle condizioni di seguire l'iniziativa».

«Il governatore della Sicilia Renato Schifani fa visita alla comunità di Sant'Egidio a Catania e, solo ad incontro avvenuto, l'ufficio stampa della Regione invia comunicato stampa, foto, immagini e intervista, senza che le redazioni fossero state preventivamente avvisate o messe nelle condizioni di seguire l'iniziativa. Il presidente Schifani è liberissimo di ritenere un incontro non accessibile alla stampa. Ma limitare l'informazione al solo materiale fornito dall'ufficio stampa istituzionale riduce le possibilità di ricerca e selezione delle notizie, premessa essenziale del lavoro dei giornalisti». Lo scrive in una nota la giunta regionale dell'Associazione siciliana della stampa.



«Riteniamo non condivisibile questo approccio alla comunicazione istituzionale che non può e non deve mai sostituirsi al lavoro libero e autonomo dei cronisti - prosegue la nota - Le attività pubbliche del presidente della Regione riguardano l'intera collettività e devono essere accessibili a tutti i giornalisti, senza filtri. L'Associazione siciliana della stampa ricorda che ogni limite alla libertà di stampa indebolisce il diritto dei cittadini ad essere informati e chiede il pieno rispetto del diritto di cronaca, a tutela dell'opinione pubblica e della professione giornalistica». (Adnkronos - Palermo, 10 gennaio 2026)