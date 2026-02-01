CERCA
Assostampa e Anci Basilicata insieme per favorire l’applicazione della legge 150/2000 nei comuni lucani
Associazioni 10 Feb 2026

Assostampa e Anci Basilicata insieme per favorire l'applicazione della legge 150/2000 nei Comuni lucani

Il presidente del sindacato regionale, Angelo Oliveto, ha sottolineato: «Puntiamo al pieno riconoscimento del ruolo e della professionalità dei giornalisti nell’ambito della pubblica amministrazione un lavoro congiunto che continuiamo a portare avanti a tutela degli interessi della categoria e dei cittadini ad essere correttamente informati».

«L’Anci Basilicata e l’Associazione della Stampa di Basilicata rinnovano, con un programma di sensibilizzazione sui territori, il loro impegno, affinché ciascun Comune lucano – anche in forma associata – preveda nella propria pianta organica un ufficio stampa». Lo si legge in una nota congiunta diffusa martedì 10 febbraio 2026.

«Già nel 2002 – prosegue il comunicato - Anci e Assostampa Basilicata, con un accordo, hanno avviato un percorso per favorire l’applicazione della legge 150/2000, che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Un obiettivo che si sono dati, nuovamente, Anci e Federazione Nazionale della Stampa Italiana che, lo scorso 28 gennaio, hanno sottoscritto a Roma un protocollo di intesa. Con questo protocollo, siglato dal presidente Anci Gaetano Manfredi e dalla segretaria generale Fnsi Alessandra Costante, si ribadisce che una buona amministrazione non può prescindere da una comunicazione pubblica professionale, puntuale e trasparente».

Si sottolinea poi che «la piena attuazione della legge 150/2000 – grazie alla collaborazione ormai storica tra il sindacato dei giornalisti e l’associazione dei Comuni italiani - permetterà di garantire un’informazione qualificata e rafforzerà il legame di fiducia tra istituzioni e comunità locale. I Comuni potranno così contare su uffici stampa strutturati con giornalisti regolarmente iscritti all’Ordine, che possano svolgere il loro lavoro secondo i principi deontologici sanciti dalla legge istitutiva della professione e le tutele assicurate dal corretto inquadramento contrattuale».

Assostampa e Anci concludono: «Fra i punti qualificanti del protocollo anche la formazione del personale impegnato nelle attività di informazione, la previsione per le amministrazioni comunali di assolvere gli adempimenti relativi alla eventuale adesione dei giornalisti al Fondo di previdenza complementare della categoria e di fornire assistenza ai lavoratori che optino per l’adesione alla Casagit».

Il presidente dell’Associazione della Stampa di Basilicata Angelo Oliveto ha commentato: «Puntiamo al pieno riconoscimento del ruolo e della professionalità dei giornalisti nell’ambito della pubblica amministrazione un lavoro congiunto che continuiamo a portare avanti a tutela degli interessi della categoria e dei cittadini ad essere correttamente informati».

Gerardo Larocca, presidente Anci Basilicata, ha aggiunto: «Garantire un’informazione professionale all’interno dei nostri Comuni non è solo un adempimento normativo, ma un atto di responsabilità verso i cittadini lucani. Attraverso il rafforzamento degli uffici stampa vogliamo che ogni amministrazione, dalle più grandi alle più piccole parli un linguaggio chiaro, verificato e trasparente. Infatti, l’Anci Basilicata si farà promotrice di avviare forme associate per garantire anche nei piccoli comuni tale servizio. La collaborazione con l’Assostampa Basilicata – ha concluso Larocca - è fondamentale per dare dignità al lavoro dei giornalisti e, contemporaneamente, per rendere le nostre istituzioni più moderne e vicine ai bisogni delle comunità». (anc)

