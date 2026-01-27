CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Foto: google.it/maps
Associazioni 06 Feb 2026

Concorso al Policlinico di Foggia, sindacato e Odg regionali: «Bene l'intervento della Regione»

Assostampa e Ordine dei giornalisti della Puglia «prendono atto con soddisfazione della decisione di avviare approfondimenti» dopo la richiesta di ritirare il bando per la selezione di uno specialista in comunicazione istituzionale.

Ordine dei giornalisti e Assostampa di Puglia «prendono atto con soddisfazione» della decisione della Regione Puglia di avviare approfondimenti sul concorso per la selezione di uno specialista in comunicazione istituzionale bandito dal Policlinico Riuniti di Foggia.

«Ordine e Assostampa – si legge in una nota congiunta – ritengono che il bando, avviato dal commissario straordinario Giuseppe Pasqualone, deve essere ritirato per evidenti anomalie sulla composizione della commissione esaminatrice. Si coglie l’occasione per ricordare al commissario Pasqualone che la redazione di comunicati stampa è attività giornalistica che richiede l'iscrizione all'Ordine professionale. Continuare a scrivere e pubblicare comunicati stampa senza la necessaria iscrizione all'Ordine dei giornalisti è una violazione di legge. Anche su questo aspetto Ordine e Assostampa segnaleranno l'anomalia alle autorità competenti». (mf)

@fnsisocial
Associazioni
05 Feb 2026
Aser: «Vannacci estrae a sorte i giornalisti che possono fare domande. Conferenza stampa trasformata in lotteria»
Associazioni
05 Feb 2026
Assostampa e Odg Puglia: «Il Policlinico di Foggia ritiri il bando per specialista in comunicazione istituzionale»
Associazioni
04 Feb 2026
Anso, Michele Pinto eletto nuovo presidente
 Le altre news

Articoli correlati

Minacce06 Feb 2026
Barletta, auto incendiata a giornalista. La solidarietà di Odg e Assostampa Puglia
Premi e Concorsi05 Feb 2026
Galciana, al via la III edizione del Premio giornalistico in ricordo di David Sassoli
Cdr04 Feb 2026
Toscana, il Cdr Tgr Rai: «La sede di Firenze è in vendita, perplessità per possibile trasferimento a Peretola». Ast: «Al fianco dei colleghi»
Minacce01 Feb 2026
Troupe Rai aggredita a Torino, Fnsi con Subalpina e Usigrai: «Ennesima intimidazione a chi documenta i fatti»
Vertenze30 Gen 2026
Dire, Fnsi con Assostampa e Cdr: «Editore apra subito il confronto per pagare i lavoratori»
Uffici Stampa27 Gen 2026
Aosta, Asva: «Il Comune verso il concorso per l'ufficio stampa. Confronto positivo dopo l'esternalizzazione del servizio»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits