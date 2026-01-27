Foto: google.it/maps

06 Feb 2026

Concorso al Policlinico di Foggia, sindacato e Odg regionali: «Bene l'intervento della Regione»

Assostampa e Ordine dei giornalisti della Puglia «prendono atto con soddisfazione della decisione di avviare approfondimenti» dopo la richiesta di ritirare il bando per la selezione di uno specialista in comunicazione istituzionale.

Ordine dei giornalisti e Assostampa di Puglia «prendono atto con soddisfazione» della decisione della Regione Puglia di avviare approfondimenti sul concorso per la selezione di uno specialista in comunicazione istituzionale bandito dal Policlinico Riuniti di Foggia.



«Ordine e Assostampa – si legge in una nota congiunta – ritengono che il bando, avviato dal commissario straordinario Giuseppe Pasqualone, deve essere ritirato per evidenti anomalie sulla composizione della commissione esaminatrice. Si coglie l’occasione per ricordare al commissario Pasqualone che la redazione di comunicati stampa è attività giornalistica che richiede l'iscrizione all'Ordine professionale. Continuare a scrivere e pubblicare comunicati stampa senza la necessaria iscrizione all'Ordine dei giornalisti è una violazione di legge. Anche su questo aspetto Ordine e Assostampa segnaleranno l'anomalia alle autorità competenti». (mf)