CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Un momento dell'assemblea con la segretaria generale Costante
Fnsi 13 Mar 2026

Contratto Fnsi - Fieg, Costante in Veneto: «Due giorni di sciopero per il futuro dell'informazione»

La segretaria generale ha fatto il punto sulla vertenza per il rinnovo contrattuale incontrando in assemblea i colleghi de Il Gazzettino e de Il Giornale di Vicenza, insieme con i rappresentanti del sindacato veneto, giovedì 12 e venerdì 13 marzo 2026: «Occorre ribadire che i giornalisti non sono disposti a subire ancora rinvii e tatticismi. Serve un segnale concreto e serve adesso».

Uno sciopero per il futuro non solo della categoria, bensì della professione stessa. Uno sciopero non contro le aziende, ma per la tutela dell’occupazione e del settore, la quale passa necessariamente per retribuzioni adeguate tanto dei dipendenti quanto dei cosiddetti autonomi o cococo.

«Scioperiamo per noi, per il futuro dell’informazione, un’informazione di qualità, libera, indipendente, dignitosa, fatta da giornaliste e giornalisti con paghe dignitose». La segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante, è tornata in Veneto per fare il punto sulla vertenza contrattuale e sulle due giornate di sciopero già proclamate per il 27 marzo e il 16 aprile. Giovedì 12 e venerdì 13 marzo ha incontrato i colleghi delle redazioni de Il Gazzettino e de Il Giornale di Vicenza riuniti in assemblea.

Nel corso degli incontri, Costante, accompagnata da una delegazione del Sindacato giornalisti Veneto (fra gli altri il vice segretario Alessio Antonini e il tesoriere Diego Neri) ha ribadito l’importanza di una adesione compatta alla mobilitazione, con le stesse modalità già adottate nello sciopero dello scorso 28 novembre, per dimostrare l’unità della categoria in una fase decisiva della trattativa.

La segretaria generale ha ricordato come il contratto nazionale dei giornalisti sia scaduto da ormai troppi anni – il primo aprile prossimo saranno esattamente 10 anni – e come la situazione sia diventata ormai insostenibile per migliaia di professionisti dell’informazione. «Gli editori – ha sottolineato Costante – continuano a sottrarsi al confronto e a non voler nemmeno discutere di un accordo ponte di natura economica che consenta ai giornalisti di recuperare almeno in parte il potere d’acquisto eroso dall’inflazione».

Una posizione giudicata ancora più incomprensibile alla luce del quadro economico del settore. «Parliamo di aziende editoriali che, nella grande maggioranza dei casi, registrano utili e che nel frattempo continuano a beneficiare di ingenti fondi pubblici destinati al sostegno dell’editoria. Nonostante questo – ha evidenziato ancora – gli editori continuano a rifiutarsi di sedersi al tavolo per riconoscere un minimo adeguamento economico ai giornalisti».

Per questo motivo la Federazione nazionale della Stampa invita tutta la categoria a partecipare alle due giornate di sciopero proclamate per il 27 marzo e il 16 aprile, con l’obiettivo di dare un segnale forte e unitario agli editori. «La riuscita dello sciopero – ha concluso Costante – sarà il modo più chiaro per ribadire che i giornalisti non sono disposti a subire ancora rinvii e tatticismi. Serve un segnale concreto e serve adesso». (Da: sindacatogiornalistiveneto.it)

@fnsisocial
Fnsi
26 Feb 2026
Rinnovo contratto Fnsi - Fieg, giornalisti in sciopero il 27 marzo e il 16 aprile
Fnsi
24 Feb 2026
Fnsi a Sanremo per il contratto. Costante: «È ora di cambiare musica»
Fnsi
09 Gen 2026
Fnsi: «Giornalisti da 10 anni senza contratto, alla Fieg finanziamenti milionari». Flash mob alla Camera
Fnsi
08 Gen 2026
Rinnovo contrattuale, Fnsi: «Fieg non risponde, anzi fa due passi indietro»
 Le altre news

Articoli correlati

Anniversario13 Mar 2026
Bologna, Aser ricorda l'attentato alla sede del 1979: «Riflettere su chi tenta di silenziare la stampa»
Associazioni13 Mar 2026
«Cronista di Piazzapulita querelato perché rivolge domande, il Gip archivia». Soddisfatta l'Assostampa Puglia
Associazioni13 Mar 2026
Rai, Barbara Marini alla guida della Tgr Marche. «Auguri di buon lavoro» dal Sigim
Formazione13 Mar 2026
'Comunicare etica e inclusione nel racconto giornalistico senza barriere', seminario il 10 aprile
Vertenze12 Mar 2026
La7, giornalisti verso lo sciopero: «L'editore rispetti Cassazione e contratto»
Vertenze12 Mar 2026
La Stampa, tavolo di confronto con Regione Piemonte e Comune di Torino
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
Fascistissima
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits