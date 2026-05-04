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Un’immagine del profilo X di Mariano Giustino
Associazioni 28 Mag 2026

Stampa Romana: «Oscurato in Turchia l’account X di Mariano Giustino di Radio Radicale, intervenga il governo»

Il sindacato regionale: «Rimuovere il blocco che limita il diritto di cronaca, la libertà di informazione».

L'Associazione Stampa Romana, in una nota diffusa giovedì 28 maggio 2026, «esprime solidarietà a Mariano Giustino, corrispondente di Radio Radicale dalla Turchia, il cui account X è stato oscurato dal governo di Ankara, una chiara azione di censura e ritorsione per l’attività professionale del collega, che da sedici anni racconta la condizione del paese».

Il sindacato regionale conclude invitando il governo italiano a intervenire «per far rimuovere il blocco che limita il diritto di cronaca, la libertà di informazione». (anc)

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