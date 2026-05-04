L'Associazione della Stampa Sarda organizza per giovedì 28 maggio 2026 un corso di formazione professionale dedicato ai giornalisti sul tema della previdenza e della pianificazione pensionistica. L'incontro si terrà dalle 10 alle 13 nella Sala Convegni Assostampa e darà diritto a due crediti formativi.
Nel corso della mattinata saranno approfonditi, con il vicepresidente del Fondo giornalisti Edmondo Rho, il funzionamento del sistema previdenziale italiano, il ruolo della previdenza complementare e le opportunità offerte dai fondi pensione.
Fra gli argomenti in programma: il sistema di primo e secondo pilastro, le modalità di adesione, i vantaggi della previdenza integrativa, la contribuzione attraverso quota del lavoratore, quota datoriale e TFR, oltre agli aspetti legati alla gestione finanziaria del fondo. Spazio anche all'analisi delle principali prestazioni previste: pensione integrativa, riscatti, RITA e anticipazioni per spese mediche, acquisto della prima casa o ulteriori esigenze personali.
«L'appuntamento - anticipa il sindacato regionale - rappresenta un'importante occasione di aggiornamento su un tema di grande interesse per i professionisti dell'informazione e per la tutela del loro futuro previdenziale». (Da: stampasarda.info)