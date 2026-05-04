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Il vicepresidente del Fondo giornalisti Edmondo Rho
Associazioni 27 Mag 2026

Regole e finalità della previdenza complementare: corso di formazione per giornalisti a Cagliari

Appuntamento giovedì 28 maggio 2026, dalle 10 alle 13, nella Sala Convegni dell'Assostampa sarda. Nel corso della mattinata saranno approfonditi, con il vicepresidente del Fondo giornalisti Edmondo Rho, il funzionamento del sistema previdenziale italiano, il ruolo della previdenza complementare e le opportunità offerte dai fondi pensione.

L'Associazione della Stampa Sarda organizza per giovedì 28 maggio 2026 un corso di formazione professionale dedicato ai giornalisti sul tema della previdenza e della pianificazione pensionistica. L'incontro si terrà dalle 10 alle 13 nella Sala Convegni Assostampa e darà diritto a due crediti formativi.

Nel corso della mattinata saranno approfonditi, con il vicepresidente del Fondo giornalisti Edmondo Rho, il funzionamento del sistema previdenziale italiano, il ruolo della previdenza complementare e le opportunità offerte dai fondi pensione.

Fra gli argomenti in programma: il sistema di primo e secondo pilastro, le modalità di adesione, i vantaggi della previdenza integrativa, la contribuzione attraverso quota del lavoratore, quota datoriale e TFR, oltre agli aspetti legati alla gestione finanziaria del fondo. Spazio anche all'analisi delle principali prestazioni previste: pensione integrativa, riscatti, RITA e anticipazioni per spese mediche, acquisto della prima casa o ulteriori esigenze personali.

«L'appuntamento - anticipa il sindacato regionale - rappresenta un'importante occasione di aggiornamento su un tema di grande interesse per i professionisti dell'informazione e per la tutela del loro futuro previdenziale». (Da: stampasarda.info)

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