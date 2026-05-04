Sandro Bennucci, presidente dell'Assostampa Toscana (Foto: Massimo Sestini)

26 Mag 2026

'Arno: 60 anni dopo resta la minaccia ma è inutile sfrattare le società sul fiume', il 22 giugno seminario Ast e Ussi Toscana

Introduce e modera il presidente dell'Assostampa, Sandro Bennucci. Appuntamento nella sede della Rari Nantes Florentia, lungarno Francesco Ferrucci, 24 a Firenze, dalle 9.30 alle 13.30. Ai partecipanti quattro crediti formativi.

'Arno: 60 anni dopo l'alluvione, la minaccia resta. Ma è inutile sfrattare le società sul fiume'. Questo il titolo del seminario, con 4 crediti formativi, promosso e organizzato dall’Associazione Stampa Toscana e dal Gruppo toscano giornalisti sportivi Ussi, che si terrà lunedì 22 giugno 2026 dalle 9.30 alle 13.30 nella sede della Rari Nantes Florentia, nel lungarno Francesco Ferrucci, 24 a Firenze.



«Il seminario - spiegano gli organizzatori - sarà moderato e introdotto dal presidente dell’Associazione Stampa Toscana, Sandro Bennucci, che, allora sedicenne, vide l'alluvione del 4 novembre 1966 e ne rimase impressionato al punto da dedicare parte dell'attività professionale non solo a raccontare, ma anche a chiedere con forza interventi decisivi (ancora assai incompleti) in difesa di Firenze, Pisa e due terzi della Toscana. Interventi che nulla hanno a che vedere con la permanenza, sulle sponde del fiume, delle storiche società sportive, ossia la Rari Nantes e i club dei Canottieri».



Interverranno come relatori Andrea Pieri, presidente della Rari e presidente facente funzione della Federazione Italiana Nuoto; Franco Morabito, presidente del Gruppo toscano giornalisti sportivi; Gaia Checcucci, segretario generale dell'Autorità di bacino dell'Appennino Settentrionale.



Fra gli invitati: Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana; Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale della Toscana; Sara Funaro, sindaca di Firenze: Cristina Manetti, assessora alla cultura della Regione Toscana; Letizia Perini, assessora allo sport del Comune di Firenze.



Saranno presenti Riccardo Tempestini, ex giocatore e allenatore di squadre di serie A1 di pallanuoto, attuale coordinatore delle nazionali giovanili di pallanuoto; Simone Ciulli, pluricampione italiano della squadra di pallanuoto paralimpica della Rari Nantes Florentia; Lorenzo Zazzeri, vicecampione olimpico, campione mondiale ed europeo della Nazionale azzurra di nuoto.



Iscrizioni tramite la piattaforma formazionegiornalisti.it entro il 16 giugno (mf).