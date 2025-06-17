Sit-in 'Basta sangue sui nostri giubbotti' di marzo 2024 a Roma

04 Mag 2026

'Press, basta sangue sui nostri giubbotti': il 7 maggio presidio a Roma

Appuntamento in piazza Capranica, alle 12, per un flash mob organizzato all'indomani dell'uccisione della reporter Amal Khalil, vittima di un attacco dell'esercito israeliano nel sud del Libano il 22 aprile.

La Federazione nazionale della Stampa italiana aderisce all'iniziativa organizzata per giovedì 7 maggio 2026 dagli operatori e dalle operatrici dell'informazione per Gaza all'indomani dell'uccisione della reporter Amal Khalil, 43 anni, vittima di un attacco dell'esercito israeliano nel sud del Libano, il 22 aprile.



L'appuntamento è in piazza Capranica, alle 12, per un presidio - flash mob dal titolo 'Press, basta sangue sui nostri giubbotti', per poi incontrare una delegazione di deputati davanti a Montecitorio.



La Fnsi, con Ordine dei giornalisti, Odg Lazio, Stampa Romana, Usigrai e numerose associazioni, si unisce alle richieste di inchieste internazionali realmente indipendenti sugli omicidi dei reporter in Medio Oriente, per la fine dell'impunità per chi colpisce i giornalisti, che venga fermata la mattanza di cronisti, che sia garantita la protezione degli operatori dell'informazione e che venga immediatamente consentito l'ingresso, ancora vietato, della stampa internazionale nella Striscia di Gaza.



«Colpire l'informazione - rimarcano i promotori - significa oscurare la verità. Perché senza testimoni non c'è verità. E senza verità non c'è giustizia». (mf)