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24 Apr 2026

25 aprile, giornalisti in piazza per la Festa della Liberazione

Anche in occasione dell'81° anniversario, come ormai da tradizione, le Associazioni regionali di Stampa aderiscono alle manifestazioni organizzate nelle principali città italiane con Anpi, istituzioni locali, altri sindacati e associazioni.

Sindacato dei giornalisti in piazza in occasione della Festa della Liberazione dal nazifascismo. Anche il 25 aprile 2026 le Associazioni regionali di Stampa aderiscono, come ormai da tradizione, alle manifestazioni organizzate nelle principali città italiane insieme con Anpi, istituzioni locali, altri sindacati e associazioni.



La segretaria generale Fnsi Alessandra Costante sarà a Genova alle iniziative promosse dal Comune nell'ambito di 'EraOra, Festival della Liberazione di Genova' che attraverserà il centro storico e alcuni luoghi simbolo della città. L'Assostampa Ligure, inoltre, dopo aver celebrato l'81° anniversario della Liberazione portando un mazzo di fiori sulla tomba del collega e partigiano Stefano Porcù, ha invitato colleghe e colleghi a partecipare ai vari cortei che si terrano nei Comuni della regione.



A Roma, come tutti gli anni, il presidente Fnsi, Vittorio di Trapani porterà un fiore al monumento Matteotti, sul Lungotevere.



Sempre nella Capitale, l'Associazione Stampa Romana parteciperà alle manifestazioni previste in mattinata a Parco Schuster e nel pomeriggio a Porta San Paolo. Prima, alle 10.30, insieme a Ossigeno per l'informazione, deporrà un mazzo di fiori a Forte Bravetta, nel luogo dove furono fucilati tre dei quattro partigiani giornalisti trucidati a Roma dai nazifascisti.



Il sindacato parteciperà anche alla Festa della Resistenza che Roma Capitale ha organizzato nel Mattatoio di Testaccio, nel cui ambito curerà domenica 26 aprile, alle 12, il talk 'Resistenza e informazione' con Mauro Canali, Donatella Panzieri, Carlo Picozza, Raffaella Pusceddu e Gianni Rivolta. Modera il segretario regionale Stefano Ferrante.



A Milano anche quest'anno l'Alg partecipa al corteo del 25 aprile, anniversario della Liberazione: si parte alle 14 da corso Venezia (ingresso Planetario).



L'Associazione della Stampa Emilia-Romagna sarà alle celebrazioni in programma a Pontenure (Piacenza) dove, fra l'altro, sarà inaugurato il giardino posto in via Bosi e intitolato al partigiano Giuseppe Comolli.



L'81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo a Palermo si celebra con la cerimonia istituzionale al parco Piersanti Mattarella. Poi corteo, interventi sulla scalinata del Teatro Massimo e, a partire dalle 13, l'appuntamento in piazza Casa Professa. Sarà presente una delegazione di Assostampa Sicilia guidata dal segretario regionale Giuseppe Rizzuto.



A Trieste l'Associazione Stampa Friuli Venezia Giulia aderisce alle manifestazioni promosse dagli altri sindacati regionali.



Mentre l'Usigrai sarà a Riano, alle porte di Roma, con il segretario Daniele Macheda per rendere omaggio al monumento che ricorda il luogo dove fu ritrovato il corpo di Giacomo Matteotti, ucciso dai fascisti. «Il 25 aprile quest'anno celebra anche gli 80 anni dalla nascita della Repubblica. Da qui trae origine anche la Costituzione Italiana. La Resistenza, come non smette mai di ricordare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, segna il riscatto morale e civile di un popolo che, nella lotta di Liberazione, espresse la forza e la capacità di riaffermare i valori di giustizia, libertà, pace, democrazia. Valori che il sindacato delle giornaliste e dei giornalisti Rai anche oggi vuole confermare», rimarca l'organismo sindacale di base della Fnsi. (mf)