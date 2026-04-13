CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Il giornalista Mimmo Rubio (Foto: sindacatogiornalisti.it)
Associazioni 24 Apr 2026

Ripristinata la scorta a Mimmo Rubio. Fnsi e Sugc: «Sia garantita con continuità la sicurezza del collega»

La decisione accolta «con sollievo» dal sindacato, che più volte aveva segnalato agli organismi competenti e con dossier dettagliati la situazione di pericolo per l'incolumità del giornalista nel Comune di Arzano.

È stata ripristinata temporaneamente, venerdì 24 aprile 2026, la scorta al giornalista Mimmo Rubio. È una decisione che la Federazione nazionale della Stampa italiana e il Sindacato unitario giornalisti della Campania accolgono con sollievo. Più volte la Fnsi aveva segnalato agli organismi competenti e con dossier dettagliati la situazione di pericolo per l'incolumità del collega nel Comune di Arzano.

Sono, infatti, aperti più procedimenti sulle minacce subite dal giornalista da parte del clan della "167", e alcuni di questi sono stati aperti dopo le dichiarazioni di alcuni pentiti che hanno confermato che l'ordine di intimidire il cronista è stato dato dal boss della zona.

Evidenze di fronte alle quali la revoca della protezione appariva come una incomprensibile forzatura in un territorio ancora fortemente dominato da quella stessa cosca e nel quale dall'inizio dell'anno ci sono già stati due agguati mortali. Del resto, lo stesso Prefetto di Napoli da una parte ritiene che non ci siano pericoli che giustifichino la scorta per Rubio dall'altra dichiara Arzano "zona rossa" in base al decreto Sicurezza.

L'auspicio del sindacato è che sul caso ci sia una seria e approfondita riflessione da parte degli organismi preposti e che sia garantita con continuità la sicurezza del giornalista e con essa la possibilità di continuare a denunciare quanto avviene ad Arzano.

@fnsisocial
Associazioni
24 Apr 2026
Ast alla Regione Toscana: «Serve con urgenza un concorso pubblico per assumere giornalisti»
Associazioni
23 Apr 2026
Fnsi e Assostampa Puglia: «Soddisfazione per la liberazione di Ahmed Shihab Eldin»
Associazioni
23 Apr 2026
Ancora cronisti spinti, microfoni allontanati. La solidarietà di Stampa Romana a Marco Vesperini
 Le altre news

Articoli correlati

Vertenze24 Apr 2026
Tiscali Notizie verso la chiusura, Assostampa Sarda: «I giornalisti della testata non hanno un futuro»
Minacce20 Apr 2026
Revocata la scorta al giornalista Mimmo Rubio. Fnsi e Sugc: «Scelta grave, situazione a rischio»
Minacce20 Apr 2026
Minacce al giornalista di Domani Nello Trocchia, la solidarietà del sindacato
Fnsi17 Apr 2026
Sciopero, giornalisti in piazza in tutta Italia il 16 aprile
Fnsi15 Apr 2026
Terzo giorno di sciopero per il rinnovo del contratto Fnsi - Fieg, le piazze del 16 aprile
Lutto13 Apr 2026
Ast, messa in suffragio di Aligi Cioni mercoledì 15 aprile nella basilica di San Miniato
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
Fascistissima
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits