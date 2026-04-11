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L'appello 'Free Ahmed Shihab - Eldin' sul sito web dell’Ifj
Associazioni 23 Apr 2026

Fnsi e Assostampa Puglia: «Soddisfazione per la liberazione di Ahmed Shihab Eldin»

Il giornalista palestinese con passaporto kuwaitiano, arrestato in Kuwait il 3 marzo 2026 mentre era in visita ai propri familiari, è stato rilasciato il 23 aprile.

Federazione nazionale della Stampa italiana e Associazione della Stampa di Puglia esprimono «soddisfazione per la liberazione di Ahmed Shihab Eldin», il giornalista palestinese con passaporto kuwaitiano, arrestato in Kuwait il 3 marzo 2026 mentre era in visita ai propri familiari.

«La mobilitazione, che ha coinvolto il mondo dell'informazione e istituzioni pubbliche, a cominciare dall'Università di Bari dove svolge attività di insegnamento, ha dato i propri frutti. È stato dimostrato che Eldin non aveva commesso nulla di illegale, ma si era limitato a fare il proprio mestiere», rilevano Fnsi e Assostampa Puglia in  una nota congiunta diffusa giovedì 23 aprile 2026.

«L'auspicio - proseguono - è che il collega possa adesso continuare a svolgere la sua attività di giornalista e che il diritto di informare nell'interesse dei cittadini sia riconosciuto e garantito, soprattutto nelle aree di crisi, dove sempre più spesso, purtroppo, i giornalisti diventano bersagli da abbattere, come le recenti cronache dal Libano hanno tristemente confermato». (mf)

@fnsisocial
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