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Associazioni 23 Apr 2026

Associazione Stampa Umbra, Massimiliano Cinque confermato presidente

Vicepresidente professionale Riccardo Milletti, vicepresidente per i collaboratori Luana Pioppi, segretario-tesoriere Claudio Sebastiani.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Stampa Umbra, nella composizione espressa dalla consultazione elettorale del 12 aprile 2026, ha provveduto, nella seduta del 22 aprile, al rinnovo delle cariche sociali.

Sono stati eletti: presidente Massimiliano Cinque, vicepresidente professionale Riccardo Milletti, vicepresidente collaboratori Luana Pioppi, segretario-tesoriere Claudio Sebastiani.

Compenti del consiglio sono anche Alessandra Borghi, Noemi Campanella ed Emanuele Lombardini per i professionali; Antonino Caravella, Rosario Murro, oltre a Luana Pioppi, per i collaboratori.

I Revisori dei Conti sono Giulia Bianconi e Giampietro Chiodini (professionali) Carlo Stocchi (collaboratori). A comporre il Collegio dei Probiviri sono i professionali Sergio Spaccapelo e Daniele Sulpizi e il collaboratore Danilo Nardoni.

Nella riunione il nuovo Direttivo ha ribadito la volontà di proseguire il lavoro avviato nel precedente mandato, a partire dall'iter per l'approvazione della legge regionale sull'editoria, recentemente rivisitata e ora all'attenzione della Regione.

E «tra le priorità individuate - si legge in una nota pubblicata sul sito web del sindacato regionale - figurano, inoltre, il rafforzamento dei rapporti con l'Ordine dei giornalisti dell'Umbria, con le istituzioni e con il mondo sindacale nel suo complesso, in un'ottica di collaborazione e tutela della professione. In quest'ottica proseguirà anche il consolidamento del rapporto con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in particolare con la maggioranza, e la volontà di dialogare con i Cdr e il mondo dei precari».

Nel suo intervento, Massimiliano Cinque ha espresso un ringraziamento ai consiglieri che lo hanno affiancato nel precedente direttivo, sottolineando l'importanza del lavoro svolto e la continuità dell'impegno a favore della categoria. Inoltre, ha dato il benvenuto ai nuovi consiglieri che sono stati eletti, sicuro che sapranno dare un apporto importante al direttivo. (mf)

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