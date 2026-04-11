Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Stampa Umbra, nella composizione espressa dalla consultazione elettorale del 12 aprile 2026, ha provveduto, nella seduta del 22 aprile, al rinnovo delle cariche sociali.
Sono stati eletti: presidente Massimiliano Cinque, vicepresidente professionale Riccardo Milletti, vicepresidente collaboratori Luana Pioppi, segretario-tesoriere Claudio Sebastiani.
Compenti del consiglio sono anche Alessandra Borghi, Noemi Campanella ed Emanuele Lombardini per i professionali; Antonino Caravella, Rosario Murro, oltre a Luana Pioppi, per i collaboratori.
I Revisori dei Conti sono Giulia Bianconi e Giampietro Chiodini (professionali) Carlo Stocchi (collaboratori). A comporre il Collegio dei Probiviri sono i professionali Sergio Spaccapelo e Daniele Sulpizi e il collaboratore Danilo Nardoni.
Nella riunione il nuovo Direttivo ha ribadito la volontà di proseguire il lavoro avviato nel precedente mandato, a partire dall'iter per l'approvazione della legge regionale sull'editoria, recentemente rivisitata e ora all'attenzione della Regione.
E «tra le priorità individuate - si legge in una nota pubblicata sul sito web del sindacato regionale - figurano, inoltre, il rafforzamento dei rapporti con l'Ordine dei giornalisti dell'Umbria, con le istituzioni e con il mondo sindacale nel suo complesso, in un'ottica di collaborazione e tutela della professione. In quest'ottica proseguirà anche il consolidamento del rapporto con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in particolare con la maggioranza, e la volontà di dialogare con i Cdr e il mondo dei precari».
Nel suo intervento, Massimiliano Cinque ha espresso un ringraziamento ai consiglieri che lo hanno affiancato nel precedente direttivo, sottolineando l'importanza del lavoro svolto e la continuità dell'impegno a favore della categoria. Inoltre, ha dato il benvenuto ai nuovi consiglieri che sono stati eletti, sicuro che sapranno dare un apporto importante al direttivo. (mf)