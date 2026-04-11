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Un momento della celebrazione ad Arenzano (Foto: Associazione Ligure dei Giornalisti)
Associazioni 20 Apr 2026

Festa della Liberazione, Assostampa e Odg Liguria depongono un mazzo di fiori sulla tomba del partigiano e collega Porcù

Ad Arenzano, tra gli altri, erano presenti la segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante, il presidente dell’Odg regionale Tommaso Fregatti e Matteo Dell'Antico, segretario dell'Associazione Ligure Giornalisti.

«In occasione dell’ottantunesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, l’Ordine dei Giornalisti della Liguria e l’Associazione Ligure dei Giornalisti hanno deposto questa mattina ad Arenzano, in provincia di Genova, un mazzo di fiori sulla tomba di Stefano Porcù, partigiano e collega, già presidente dell’Odg Liguria». Lo si legge in una nota diffusa dall’Assostampa lunedì 20 aprile 2026.

«L’appuntamento - prosegue il comunicato - rappresenta una nuova iniziativa dell'Odg Liguria e dell'Assostampa Ligure per celebrare il 25 aprile ricordando, ogni anno, un collega ligure che ha partecipato alla Resistenza. Ad Arenzano, tra gli altri, erano presenti la segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante, il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Liguria Tommaso Fregatti e Matteo Dell'Antico, segretario dell'Associazione Ligure Giornalisti. All'appuntamento hanno partecipato anche Mauro e Riccardo, figlio e nipote di Stefano, anche loro giornalisti oltre a diversi colleghi tra cui Attilio Lugli, già presidente dell'Odg Liguria e Pierpatrizia Lava, presidente del Consiglio di Disciplina dell'Odg Liguria. Presenti anche il sindaco di Arenzano Francesco Silvestrini e i rappresentanti dell'Anpi di Arenzano».

L'Odg Liguria e l'Assostampa Ligure concludono invitando tutti colleghi, in occasione della giornata del 25 aprile, «a partecipare alle numerose iniziative che si terranno nei comuni della Liguria». (anc)

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