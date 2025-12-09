Diritti, strumenti e futuro del giornalismo autonomo: questi i temi al centro del primo 'Freelance Journalism Forum' nazionale, che si terrà a Torino martedì 9 giugno 2026, organizzato dalla Commissione lavoro autonomo regionale dell'Associazione Stampa Subalpina al Campus universitario 'Luigi Einaudi'.
«L'iniziativa nasce con l'obiettivo di promuovere un confronto pubblico su lavoro, diritti e prospettive del giornalismo freelance, oggi componente sempre più rilevante del sistema dell'informazione e, più in generale, del lavoro autonomo e della professione», anticipano gli organizzatori.
«I temi della precarietà, della sostenibilità economica e del riconoscimento del lavoro autonomo - prosegue la Clar della Subalpina - riguardano in modo diretto una platea crescente di giornaliste e giornalisti piemontesi e si intrecciano con le trasformazioni del mercato del lavoro, dell'innovazione e della produzione culturale».
Al Forum partecipano i vertici dell'Ordine nazionale giornalisti, della Fnsi, dell'Inpgi, rappresentanti degli editori e delle redazioni, del Master universitario in giornalismo e delle Commissioni lavoro autonomo regionali da tutta Italia, alternando momenti di approfondimento, workshop e una tavola rotonda conclusiva dedicata al futuro del lavoro autonomo nel giornalismo.
Soprattutto partecipano colleghe e colleghi freelance, cococo, partite Iva, con le loro storie, le loro criticità e le loro prospettive, per scrivere una pagina nuova dell'informazione presente e futura in Italia.
Le giornaliste e i giornalisti che si iscrivono alla sessione mattutina (10-13) e/o a quella pomeridiana (14.30-17.30) tramite la piattaforma formazionegiornalisti.it otterranno tre e/o sei crediti: a questo link il panel della mattina, invece qui le iscrizioni all'incontro del pomeriggio.
PER APPROFONDIRE
Il programma completo dell'evento è disponibile sul sito web dell'Associazione Stampa Subalpina.