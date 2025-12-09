Il logo del 'Freelance Journalism Forum' di Torino

29 Mag 2026

Torino, il 9 giugno la prima edizione del 'Freelance Journalism Forum' nazionale

Diritti, strumenti e futuro del giornalismo autonomo: questi i temi al centro dell'evento organizzato dalla Commissione lavoro autonomo regionale dell'Assostampa Subalpina al Campus universitario 'Luigi Einaudi'. Prevista la partecipazione dei vertici di Ordine dei giornalisti, Fnsi, Inpgi, insieme con rappresentanti delle Clar da tutta Italia.

Diritti, strumenti e futuro del giornalismo autonomo: questi i temi al centro del primo 'Freelance Journalism Forum' nazionale, che si terrà a Torino martedì 9 giugno 2026, organizzato dalla Commissione lavoro autonomo regionale dell'Associazione Stampa Subalpina al Campus universitario 'Luigi Einaudi'.



«L'iniziativa nasce con l'obiettivo di promuovere un confronto pubblico su lavoro, diritti e prospettive del giornalismo freelance, oggi componente sempre più rilevante del sistema dell'informazione e, più in generale, del lavoro autonomo e della professione», anticipano gli organizzatori.



«I temi della precarietà, della sostenibilità economica e del riconoscimento del lavoro autonomo - prosegue la Clar della Subalpina - riguardano in modo diretto una platea crescente di giornaliste e giornalisti piemontesi e si intrecciano con le trasformazioni del mercato del lavoro, dell'innovazione e della produzione culturale».



Al Forum partecipano i vertici dell'Ordine nazionale giornalisti, della Fnsi, dell'Inpgi, rappresentanti degli editori e delle redazioni, del Master universitario in giornalismo e delle Commissioni lavoro autonomo regionali da tutta Italia, alternando momenti di approfondimento, workshop e una tavola rotonda conclusiva dedicata al futuro del lavoro autonomo nel giornalismo.



Soprattutto partecipano colleghe e colleghi freelance, cococo, partite Iva, con le loro storie, le loro criticità e le loro prospettive, per scrivere una pagina nuova dell'informazione presente e futura in Italia.



Le giornaliste e i giornalisti che si iscrivono alla sessione mattutina (10-13) e/o a quella pomeridiana (14.30-17.30) tramite la piattaforma formazionegiornalisti.it otterranno tre e/o sei crediti: a questo link il panel della mattina, invece qui le iscrizioni all'incontro del pomeriggio.



PER APPROFONDIRE

Il programma completo dell'evento è disponibile sul sito web dell'Associazione Stampa Subalpina.