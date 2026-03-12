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Foto: Facebook Repubblica Firenze
Associazioni 24 Mar 2026

Repubblica, Assostampa Toscana: «Salvaguardare le redazioni nei territori, rispettare i collaboratori»

Dopo l'annuncio del passaggio del gruppo Gedi ai greci di Antenna, il sindacato regionale «unisce le proprie preoccupazioni a quelle già espresse» da Fnsi, Cdr e altre Associazioni di Stampa richiamando l'attenzione della nuova proprietà sul patrimonio delle sedi regionali, «che rappresentano un valore da tutelare e preservare», e sul mantenimento dei livelli occupazionali, compresi i giornalisti non dipendenti.

In merito al passaggio di proprietà de La Repubblica ad Antenna Group, «l'Associazione Stampa Toscana unisce le proprie preoccupazioni a quelle già espresse dalla Federazione Nazionale della Stampa e dal Comitato di redazione», pronta ad affiancarli in qualsiasi stato di necessità.

«Ma, in particolare – evidenzia il sindacato regionale in una nota diffusa martedì 24 marzo 2026 – Ast richiama, d'intesa con la Fnsi, l'attenzione della nuova proprietà sul patrimonio delle redazioni de La Repubblica su tutto il territorio nazionale, che rappresentano un valore da tutelare e preservare, a cominciare dal mantenimento dei livelli occupazionali e dal rispetto, anche economico, dei collaboratori che sono comunque parte integrante del giornale».

Ast «è naturalmente al fianco della redazione fiorentina de La Repubblica, di tutti i colleghi e del fiduciario, Michele Bocci, con il quale è in contatto diretto per ogni necessità e supporto anche riguardo ai due scioperi proclamati dalla Fnsi per il 27 marzo e il 16 aprile». (mf)

@fnsisocial
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