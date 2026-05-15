La locandina dell’evento

30 Mag 2026

‘La voce dell’informazione locale conta’: il 10 giugno appuntamento a Padova

Il Sindacato Giornalisti Veneto organizza una festa con cui iniziare la mobilitazione per il rinnovo del contratto Aeranti-Corallo.

«’La voce dell’informazione locale conta, diamo valore al contratto giornalistico radio-tv’. Parte dal Veneto la mobilitazione per il rinnovo del contratto Aeranti-Corallo. Lo facciamo con una Festa organizzata da Sgv il prossimo 10 giugno all’Hotel Galileo di Padova a partire dalle 20. L’invito è rivolto a tutte le colleghe e a tutti i colleghi della trentina di imprese editoriali radiotelevisive che applicano appunto l’Aeranti-Corallo». Lo si legge in una nota diffusa dal Sindacato Giornalisti Veneto venerdì 29 maggio 2026.



Il sindacato regionale prosegue: «In apertura buffet e socializzazione, quindi si entra nel vivo dell’assemblea regionale con gli interventi del vicesegretario vicario Sgv, Diego Neri, dei referenti per l’emittenza locale, Alice Bragantini (giunta Sgv) e Tiziano Bullato (direttivo Sgv) e dei rappresentanti dell’Ordine. La serata – si conclude la nota - è l’occasione per fornire uno spazio di confronto fra tutte le redazioni radio-tv locali per raccogliere esigenze, proposte, idee, critiche costruttive e per avviare un dialogo condiviso utile a scambiare esperienze virtuose e a segnalare situazioni di difficoltà». (anc)