Un momento del convegno (Foto: Associazione Ligure Giornalisti)

30 Mag 2026

'La violenza di Genere, le parole pesano': convegno a Genova

L’evento si è svolto il 29 maggio 2026 presso la sala del Consiglio metropolitano.

«La sala del Consiglio metropolitano di Genova gremita, giovedì 28 maggio, per il convegno del centro 'Per non subire violenza' di via Cairoli: La violenza di Genere, le parole pesano. Il convegno (con la media partnership del Secolo XIX), ha avuto il patrocinio di Fnsi, Alg, Odg, Cpo, Giulia Giornaliste». Lo si legge in una nota diffusa dall’Associazione Ligure Giornalisti venerdì 29 maggio 2026.



Il sindacato regionale prosegue sottolineando l’altissima partecipazione delle istituzioni e del pubblico e i «focus sugli orfani e le orfane di femminicidio e sul Manifesto di Venezia con Mimma Caligaris, past president della Cpo Fnsi e membra della Giunta Fnsi. Al pomeriggio – conclude la nota - laboratori con Abbatecola e Fanlo Cortez di Unige in overbooking». (anc)