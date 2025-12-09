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09 Mag 2026

Giornalisti lavoratori autonomi, entro il 31 luglio il pagamento dei contributi minimi 2026

Prevista la possibilità di versare in tre rate mensili consecutive a partire da maggio. Ammontare ridotto per iscritti all'Ordine da meno di cinque anni e per chi è già titolare di pensione. Tutte le indicazioni nella Circolare Inpgi n. 4/2026.

Tempo di pagamento dei contributi previdenziali per i giornalisti lavoratori autonomi. Come ricorda l'Inpgi nella Circolare n. 4 dell'8 maggio 2026, il 31 luglio scade infatti il termine previsto per il pagamento all'Istituto dei contributi minimi per l'anno in corso.



Come sempre, sono tenuti al versamento del contributo minimo annuale tutti i giornalisti iscritti all'Inpgi che nel corso del 2026 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma.



Anche quest'anno è prevista la possibilità di versare il contributo minimo in tre rate mensili consecutive a partire dal mese di maggio (e pertanto sempre entro la scadenza regolamentare del 31 luglio 2026).



Per gli assicurati iscritti all'Ordine dei giornalisti da meno di 5 anni (dunque con iscrizione successiva al 31 luglio 2021) il contributo minimo è ridotto al 50%. Contributo ridotto anche per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2026 risultino già pensionati.



Gli importi dovuti per l'anno 2026 sono i seguenti:

N.B: I contributi minimi sono stati determinati dal Consiglio di amministrazione dell'Inpgi con delibere del 28 gennaio 2026. Nelle more dell'iter di approvazione ministeriale delle delibere, tali valori minimi sono applicati in via provvisoria e salvo conguaglio all'esito del provvedimento di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.



Non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2026 svolgono l'attività professionale esclusivamente nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, essendo gli adempimenti contributivi relativi a questi ultimi interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, l'interessato - se ancora non ha provveduto - deve comunicare all'Inpgi le modalità con cui svolge la professione utilizzando il Modulo Dichiarazione di Attività.



Così come sono esentati dal pagamento i giornalisti iscritti all'Inpgi che alla data del 31 luglio 2026 non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell'anno presumono di non svolgerne. In questo caso è necessario darne comunicazione attraverso il Modulo Cessazione Attività.



Tuttavia, i giornalisti interessati ad ottenere la copertura contributiva nell'anno 2026 pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi.



PER APPROFONDIRE

È possibile pagare - sia in unica soluzione che ratealmente - tramite Modello F24/Accise o bonifico bancario. Tutte le indicazioni utili sono riportate nella Circolare 4/2026 del Servizio Contributi e Prestazioni dell'Inpgi disponibile a questo link.



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