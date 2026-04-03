I giornalisti umbri si sono recati al voto domenica 12 aprile 2026. A seguito delle elezioni tenutesi nella sede di Perugia e in via telematica – rende noto l'Asu – risultano eletti nel Consiglio direttivo dell'Associazione Stampa Umbra:
per i giornalisti professionali: Alessandra Borghi, Riccardo Milletti, Claudio Sebastiani, Noemi Campanella, Massimiliano Cinque, Emanuele Lombardini;
per i collaboratori: Antonino Caravella, Luana Pioppi, Rosario Murro.
Eletti Revisori dei conti: Giampietro Chiodini, Giulia Bianconi per i professionali e Carlo Stocchi per i collaboratori.
Eletti Probiviri dell’Associazione: Daniele Sulpizi, Sergio Spaccapelo per i professionali e Danilo Nardoni per i collaboratori.
Entro un mese si terrà il primo Consiglio direttivo per l’assegnazione delle cariche sociali. (mf)