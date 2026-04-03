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Asu in piazza a Perugia per lo sciopero del 27 marzo 2026
Associazioni 13 Apr 2026

Asu, eletti i nuovi organismi sindacali

I risultati del voto di domenica 12aprile 2026. Entro un mese si terrà il primo Consiglio direttivo per l’assegnazione delle cariche sociali.

I giornalisti umbri si sono recati al voto domenica 12 aprile 2026. A seguito delle elezioni tenutesi nella sede di Perugia e in via telematica – rende noto l'Asu – risultano eletti nel Consiglio direttivo dell'Associazione Stampa Umbra:

per i giornalisti professionali: Alessandra Borghi, Riccardo Milletti, Claudio Sebastiani, Noemi Campanella, Massimiliano Cinque, Emanuele Lombardini;

per i collaboratori: Antonino Caravella, Luana Pioppi, Rosario Murro.

Eletti Revisori dei conti: Giampietro Chiodini, Giulia Bianconi per i professionali e Carlo Stocchi per i collaboratori.

Eletti Probiviri dell’Associazione: Daniele Sulpizi, Sergio Spaccapelo per i professionali e Danilo Nardoni per i collaboratori.

Entro un mese si terrà il primo Consiglio direttivo per l’assegnazione delle cariche sociali. (mf)

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