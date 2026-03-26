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Da sinistra: Francesco Di Parenti, Paolo Amenta e Prospero Dente (Foto: assostampasicilia.it)
Associazioni 03 Apr 2026

Ufficio Stampa Comune di Siracusa, Assostampa Sicilia: «Consegnato al presidente Anci regionale il protocollo firmato dalla Fnsi»

Il segretario del sindacato provinciale, Prospero Dente: «Questa vertenza merita grande attenzione perché, oltre alla difesa di posti di lavoro, bisogna tutelare la democrazia e il diritto del cittadino ad essere informato correttamente».

«La vicenda che riguarda lo smantellamento dell’ufficio stampa del Comune di Siracusa, arriva sul tavolo del presidente Anci Sicilia, Paolo Amenta. Stamattina, il segretario provinciale Assostampa Siracusa, Prospero Dente, e il componente della giunta regionale dell’Associazione siciliana della stampa, Francesco Di Parenti, hanno incontrato il massimo esponente dell’Associazione dei Comuni italiani in Sicilia». Lo si legge in una nota pubblicata sul sito web dell’Assostampa Sicilia venerdì 3 aprile 2026.

«Abbiamo simbolicamente consegnato il protocollo siglato da Anci e Fnsi lo scorso 28 gennaio e che il Comune di Siracusa intende disattendere – ha dichiarato Prospero Dente – Abbiamo raccolto la vicinanza di Amenta e la piena disponibilità a intervenire per veicolare il documento che rappresenta uno strumento importante per la gestione e l’organizzazione degli uffici stampa negli enti locali».

L’incontro con il presidente di Ansa Sicilia è solo la prima tappa di un tour che sarà avviato in tutti i comuni della provincia. «Incontreremo tutti i sindaci per consegnare, così come scritto nello stesso documento, il protocollo di Roma – ha proseguito Dente – La vertenza sull’ufficio stampa del Comune di Siracusa merita grande attenzione perché, oltre alla difesa di posti di lavoro, bisogna tutelare la democrazia e il diritto del cittadino ad essere informato correttamente».

L’Assostampa sottolinea come ritenga «grave il silenzio istituzionale sulla vicenda», mentre sono state già avviate «interlocuzioni con i rappresentanti del Pubblico Impiego del sindacato confederale».

Il segretario di Assostampa Siracusa conclude: «Attendiamo un immediato intervento del sindaco, visto che quanto sta accadendo smentisce quello che lui stesso aveva dichiarato nel corso dell’ultima conferenza di fine anno. Siamo di fronte a una scelta politica ben precisa che nulla ha a che fare con economie o priorità del personale. Sappiamo benissimo che sono disponibili le finanze necessarie; si abbia il coraggio di uscire dagli equivoci». (anc)

@fnsisocial
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