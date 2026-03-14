Palazzo del Vermexio, sede del Comune di Siracusa (Foto: da google.com/maps)

26 Mar 2026

Siracusa, Assostampa Sicilia: «Contrari all’esternalizzazione dell’ufficio stampa del Comune»

Il sindacato regionale: «L’affidamento ad agenzia esterne è una soluzione non prevista dalla legge».

«“L’ufficio stampa del Comune di Siracusa resta un esempio virtuoso da tutelare e preservare da qualsiasi tentativo di modifica non previsto dalla legge”. Questo il concetto ribadito stamattina durante l’audizione dei vertici Assostampa davanti alla IV Commissione Consiliare permanente di studio sull’atto di indirizzo da redigere riguardo al nuovo assetto organizzativo dell’Ufficio stampa dell’Ente. “Ringraziamo il presidente Ivan Scimonelli e tutti i consiglieri comunali presenti per la convocazione – ha dichiarato il segretario provinciale di Assostampa Siracusa, Prospero Dente – Un atto che, aprendosi all’ascolto e al confronto con la categoria, dimostra sensibilità politica e amministrativa”». Lo si legge in una nota diffusa da Assostampa Sicilia mercoledì 25 marzo 2026.



Il sindacato regionale prosegue: «La delegazione, completata da Francesco Di Parenti componente della Giunta Esecutiva Regionale di Assostampa Sicilia e Giulio Perotti consigliere nazionale della Fnsi, ha prodotto una corposa documentazione corredata dal recente protocollo siglato a livello nazionale da Anci e Fnsi e dalle linee guida per la creazione e la gestione degli uffici stampa negli enti locali».



Dente, Di Parenti e Perotti hanno commentato: «Abbiamo appreso che, nella precedente audizione, il dirigente delle Risorse Umane del Comune ha addotto motivi di spesa alla decisione di rivedere ruolo e presenza dell’ufficio stampa. Le cifre contenute nel Piano di fabbisogno abbozzato dall’Amministrazione, sono calcolate con i parametri del precedente contratto di lavoro applicato. Da oltre tre anni tutto è cambiato, visto che i giornalisti degli uffici stampa sono assunti con contratti del pubblico impiego. Per questo, come sindacato, ribadiamo la nostra disponibilità ad un confronto per meglio articolare la stesura del nuovo bando per l’implementazione dell’ufficio stampa del Comune di Siracusa».



La delegazione di Assostampa, «ricordando la delicatezza e la strategicità di un ufficio stampa come garanzia di trasparenza nei confronti del cittadino, ha ribadito la totale contrarietà a qualsiasi idea di affidamento ad agenzie esterne. Soluzione non prevista dalla Legge – si conclude la nota - e ribadita nel recente protocollo siglato il 28 gennaio scorso a Roma». (anc)