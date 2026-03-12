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Un momento dell’iniziativa a Genova
Associazioni 25 Mar 2026

A Genova seminario organizzato da Anci e Meta con la collaborazione dell’Assostampa Liguria

L’incontro, che arriva dopo il rinnovo del Protocollo Anci-Fnsi, è stato dedicato ai nuovi strumenti della comunicazione digitale nei Comuni.

Si è svolto a Genova mercoledì 25 marzo 2026, presso Palazzo Tursi, il seminario organizzato da Anci e Meta dedicato ai nuovi strumenti della comunicazione digitale nei Comuni, in collaborazione con il Comune di Genova, Anci Liguria, l'Ordine regionale dei giornalisti e l'Assostampa ligure. Il percorso, come riporta l’AdnKronos, è stato avviato alla fine del 2024 e ha toccato 12 città metropolitane e capoluoghi, coinvolgendo oltre 1.500 professionisti degli uffici stampa e comunicazione dei Comuni.

«Siamo lieti che Genova abbia ospitato l'evento finale di questo  percorso promosso da Anci e Meta dedicato alla qualità della  comunicazione istituzionale digitale, un tema ormai centrale per tutte le amministrazioni pubbliche - ha commentato la sindaca di Genova Silvia Salis - oggi comunicare bene significa offrire ai cittadini  informazioni chiare, tempestive, accessibili e utili, capaci di  accompagnare la vita quotidiana delle persone e di rafforzare il  rapporto di fiducia con le istituzioni. Rendere i Comuni più trasparenti, leggibili e vicini significa anche costruire una relazione più forte e più responsabile con le comunità, usando al meglio strumenti e linguaggi del nostro tempo».

«Siamo stati orgogliosi del percorso realizzato insieme ad Anci in questi anni con il quale abbiamo contribuito a rafforzare le competenze digitali degli uffici di comunicazione dei Comuni italiani, offrendo strumenti concreti per utilizzare al meglio le nostre piattaforme», ha evidenziato Angelo Mazzetti, Direttore Public Policy Italia Meta.

Annalisa Cevasco, direttrice reggente di Anci Liguria, ha aggiunto: «Il roadshow Anci Meta ha dimostrato come la comunicazione non sia più un accessorio, ma un servizio pubblico essenziale per la trasparenza».

Giulia Mietta, consigliera dell'Ordine dei Giornalisti della Liguria, ha osservato come «l'orientamento individuato dall’Odg nei confronti delle nuove tecnologie fosse improntato alla consapevolezza, alla trasparenza e a una precisa etica dell'utilizzo», affinché l'innovazione rafforzasse la qualità dell'informazione e il ruolo dei professionisti.

A completare il quadro, Matteo Dell'Antico, segretario Assostampa Liguria, ha ribadito quanto fosse «di fondamentale importanza l'alleanza con l'Anci», sottolineando la necessità di uffici stampa qualificati, con professionisti iscritti all'Ordine e nel rispetto dei principi deontologici e contrattuali.

Infine Danilo Moriero, responsabile della Comunicazione e capo Ufficio stampa Anci, ha sottolineato che «l'evento di Genova giunge dopo il rinnovo del Protocollo tra Anci e Fnsi, un'intesa che ribadisce i principi della legge 150, rafforza l'impegno sulla qualità dell'informazione e la formazione degli uffici stampa dei comuni, alla luce dei principi cardine della deontologia». (anc)

@fnsisocial
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