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Foto: assostampa.it
Associazioni 10 Apr 2026

Assostampa Puglia: «Accanto a Fabiana Pacella, diffamata da un politico (che le ha chiesto scusa)»

Il monito del sindacato regionale alla conclusione della vicenda: «Il metodo delle minacce e delle diffamazioni si scontra, nei fatti, con l'attività di tutti quei giornalisti che, giorno dopo giorno, svolgono l'attività professionale rispettando le regole e muovendosi sempre con la schiena dritta».

«Dopo due anni di battaglie legali, combattute per difendere la professionalità acquisita in tanti anni di lavoro, la collega Fabiana Pacella ha deciso di chiudere una vicenda che la vedeva coinvolta, come parte offesa, rispetto ad accuse chiaramente diffamatorie mosse da un consigliere comunale di Salice Salentino». Ne dà notizia l'Associazione della Stampa di Puglia, sul proprio sito web, venerdì 10 aprile 2026.

«La collega giornalista - spiega il sindacato regionale - mossa soprattutto dalla volontà di tutelare la sua immagine e ristabilire la verità dei fatti, ha optato per rimettere querela per diffamazione aggravata a poche ore dall'udienza predibattimentale prevista presso la I sezione penale del Tribunale di Lecce. Questo dopo che il consigliere comunale, con una lettera, ha presentato le scuse formali».

Infine, l'Assostampa di Puglia «ricorda che il metodo delle minacce e delle diffamazioni si scontra, nei fatti, con l'attività di tutti quei giornalisti che, giorno dopo giorno, svolgono l'attività professionale rispettando le regole e muovendosi sempre con la schiena dritta». (mf)

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