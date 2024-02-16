Riccardo Siano (Foto: sindacatogiornalisti.it)

11 Mag 2026

Morto Riccardo Siano, «maestro del fotogiornalismo». Il cordoglio del Sugc

Professionista rigoroso, generoso con i colleghi e sempre disponibile al confronto, «ha saputo innovare il linguaggio fotografico mantenendo intatta la capacità di cogliere l’anima delle persone e dei luoghi», ricorda il sindacato regionale.

Il Sindacato unitario giornalisti della Campania «esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Riccardo Siano, straordinario fotoreporter e collega di grande valore umano e professionale, spentosi a Napoli all’età di 61 anni dopo una lunga malattia». Così il sindacato regionale in una nota pubblicata sabato 9 maggio 2026 anche sul proprio sito web.



«Con il suo obiettivo – si legge ancora – Riccardo Siano ha raccontato per oltre quarant’anni la città, i suoi drammi, le sue trasformazioni e la sua umanità, attraversando le principali vicende di cronaca con uno sguardo originale, sensibile e mai banale. Dalle esperienze giovanili a Foto Sud, con il padre Mario, alla Rotopress, al Giornale di Napoli, passando per l’Ansa, fino al lungo percorso professionale nella redazione napoletana di Repubblica, dove era diventato un punto di riferimento imprescindibile, ha lasciato un segno profondo nel giornalismo italiano e nel mondo del fotoreportage».



Professionista rigoroso, generoso con i colleghi e sempre disponibile al confronto, «Riccardo ha saputo innovare il linguaggio fotografico mantenendo intatta la capacità di cogliere l’anima delle persone e dei luoghi. Le sue immagini resteranno patrimonio prezioso della memoria collettiva di Napoli», prosegue il Sugc, che «si stringe con affetto alla moglie Rosita, al figlio Mariano e a tutta la famiglia Siano. Un pensiero particolare va al fratello Sergio, anch’egli fotoreporter, compagno di una vita e di una passione condivisa per il giornalismo e la fotografia. Con Riccardo Siano scompare non solo un grande professionista, ma un pezzo importante della storia del giornalismo napoletano». (mf)