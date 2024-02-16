Foto: ussi.it

11 Mag 2026

Morta la mamma del presidente Ussi Gianfranco Coppola. Il cordoglio della Fnsi

Il sindacato dei giornalisti si stringe al presidente Coppola e rivolge un abbraccio commosso ai familiari.

La Federazione nazionale della Stampa italiana si unisce al cordoglio per la scomparsa della madre del presidente dell'Ussi - Unione Stampa Sportiva Italiana, Gianfranco Coppola.

Come si legge sul sito web del Gruppo di specializzazione della Fnsi, Maria Cristina Albanese, che a giugno avrebbe compiuto 93 anni, si è spenta domenica 10 maggio 2026, a Salerno, dove risiedeva. Lascia, oltre a Gianfranco, altri due figli, Antonio e Daniela.



Il sindacato dei giornalisti si stringe al presidente Coppola e rivolge un abbraccio commosso ai familiari. (mf)