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Giampaolo Pedrotti (Foto: Us Pat)
Lutto 07 Mag 2026

Addio a Giampaolo Pedrotti, il cordoglio del Sindacato Giornalisti del Trentino Alto Adige Südtirol

Il giornalista, dirigente dell'Ufficio Stampa della Provincia Autonoma di Trento, è scomparso all’età di 61 anni.

«Il Sindacato Giornalisti del Trentino Alto Adige Südtirol si stringe attorno alla moglie Antonella ai tre figli Beatrice, Francesco ed Angelica ed ai colleghi di Giampaolo Pedrotti, scomparso oggi all'età di 61 anni». Così l’Assostampa in una nota diffusa giovedì 7 maggio 2026.

«Con il dirigente dell'Ufficio Stampa della Provincia Autonoma di Trento - sottolinea il segretario Rocco Cerone - ci legava una lunga colleganza prima come utente in Rai e poi di collaborazione nella lunga fase preparatoria del primo contratto del profilo del giornalista pubblico firmato in Italia a Trento ad ottobre 2020 e nella riscrittura del contratto ancora in corso».

Cerone prosegue: «Con Giampaolo Pedrotti scompare un professionista ed un uomo delle istituzioni che aveva a cuore il bene comune. Sono sicuro che le colleghe ed i colleghi - conclude - proseguiranno nel percorso tracciato da Giampaolo Pedrotti, che ha avuto il merito di avere creato una vera redazione giornalistica multimediale». (anc)

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