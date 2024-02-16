È morto Antonio Mutasci, il cordoglio del sindacato

21 Apr 2026

È morto Antonio Mutasci, il cordoglio del sindacato

Il giornalista è scomparso improvvisamente a Matera all’età di 42 anni. Era anche consigliere nazionale della Fnsi.

«L’Associazione della Stampa di Basilicata piange Antonio Mutasci, scomparso improvvisamente, la notte scorsa a Matera, a soli 42 anni. Il giornalismo lucano e il sindacato perdono un serio e validissimo collega». Lo si legge in un comunicato diffuso dal sindacato regionale martedì 21 aprile 2026.



«Antonio – prosegue la nota - era vicepresidente dell’Ussi Basilicata, consigliere nazionale della Fnsi e componente del Consiglio direttivo dell’Associazione della Stampa di Basilicata. Professionista appassionato e competente, fin dalla tenera età si è avvicinato al mondo del giornalismo, seguendo le orme del compianto Renato Carpentieri, con il quale ha condiviso per anni il lavoro, occupandosi prevalentemente di sport. Solo pochi giorni fa aveva raccontato la promozione della squadra di calcio dell’Invicta Matera in Eccellenza, primo passo verso la rinascita del calcio a Matera, con entusiasmo e al tempo stesso con grande equilibrio, caratteristiche che gli hanno permesso di essere stimato e apprezzato da tutti». L’Assostampa conclude: «Alla moglie Nicoletta e ai familiari il commosso abbraccio dell’Associazione della Stampa di Basilicata».



Anche il presidente, il Consiglio Direttivo e tutti gli iscritti all’Ussi di Basilicata esprimono «profondo dolore per l’improvvisa e prematura scomparsa di Antonio Mutasci, vice Presidente del Gruppo lucano Ussi "Augusto Viggiani" e giornalista di grande valore, che nel corso della sua carriera ha saputo distinguersi per passione e dedizione al servizio dell’informazione. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita non solo per l’intero mondo giornalistico di Basilicata ma anche per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui».



La nota dell’Unione della stampa sportiva regionale si conclude: «In questo momento di grande tristezza, l’Ussi Basilicata si stringe con sincera partecipazione al dolore della famiglia, degli amici e dei colleghi, ricordando con gratitudine il valore umano e professionale del carissimo Antonio».



La Federazione nazionale della Stampa italiana si unisce al cordoglio dell'Assostampa e dell'Ussi Basilicata e porge le più sentite condoglianze alla famiglia del collega scomparso. (anc)