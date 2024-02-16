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Il giornalisti Aligi Cioni (Foto: Ast)
Lutto 13 Apr 2026

Ast, messa in suffragio di Aligi Cioni mercoledì 15 aprile nella basilica di San Miniato

Celebrazione alle 16, celebrante l'abate Bernardo Gianni.

Mercoledì 15 aprile, alle ore 16, sarà celebrata, nella basilica di San Miniato al Monte, a Firenze, la messa in suffragio di Aligi Cioni, già capo redattore dell'Ansa di Firenze, deceduto il 4 aprile. Celebrante l'abate Bernardo Gianni. Lo fanno sapere la famiglia e l'Associazione Stampa Toscana. (mf)

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