Foto: stamparomana.it

10 Apr 2026

Morto il giornalista del Tg La7 Luca Del Re, il cordoglio di Stampa Romana

Classe 1958 aveva iniziato la sua carriera negli anni '70 a RadioBlu, per poi passare al Tg di Videomusic che ha contribuito a fondare e per il quale ha raccontato come inviato la guerra nella ex Jugoslavia.

L'Associazione Stampa Romana «esprime profondo cordoglio per la morte di Luca Del Re, per molti anni inviato di guerra e corrispondente dal Medioriente del Tg La7».



Classe 1958, iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 1995, Del Re - ricorda il sindacato regionale in una nota pubblicata venerdì 10 aprile 2026 sul proprio sito web - aveva iniziato la sua carriera negli anni '70 come giornalista musicale di RadioBlu, per passare successivamente al Tg di Videomusic che ha contribuito a fondare e per il quale ha raccontato come inviato la guerra nella ex Jugoslavia.



Il primo dei tanti conflitti che, con coraggio e passione, ha seguito poi per Tmc e La7: da Gaza al Kosovo, e poi Afghanistan, Haiti Iraq.



Stampa Romana «si stringe ai suoi familiari. I funerali di Luca Del Re - informa quindi la segreteria dell'Assostampa - si svolgeranno nella Sala del commiato del Cimitero Flaminio (Prima Porta) lunedì 13 aprile alle 11.30. Dalle 9.30 alle 10.30 della stessa giornata sarà allestita la Camera ardente all'Ospedale San Camillo». (mf)