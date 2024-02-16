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03 Apr 2026

Addio a Massimo Benedetti, il cordoglio dell'Associazione Ligure dei Giornalisti

Il cronista della redazione della Spezia de La Nazione è scomparso a 64 anni.

È morto a 64 anni Massimo Benedetti, giornalista della redazione della Spezia de La Nazione. Ne dà notizia il quotidiano sul suo sito web venerdì 3 aprile 2026. Benedetti ha curato per anni le pagine dello sport, seguendo da vicino le sorti dello Spezia Calcio. A lungo si era occupato della cronaca nera e di quella giudiziaria della provincia spezzina. Era in pensione da circa due anni.



L'Associazione Ligure dei Giornalisti, con un post su Facebook, «porge le più sentite condoglianze alla famiglia del collega scomparso». (anc)