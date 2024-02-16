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Gino Agnese nel 2009 (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Lutto 28 Mar 2026

È morto Gino Agnese, giornalista e tra massimi esperti di Futurismo

Lo storico editorialista de Il Tempo era nato a Napoli il 10 marzo 1936.

È morto all'età di 90 anni Gino Agnese, giornalista, saggista e organizzatore culturale. Ne dà notizia l’agenzia Ansa sabato 28 marzo 2026.

Nato a Napoli il 10 marzo 1936, Agnese è stato tra i massimi esperti di Futurismo e storico editorialista de Il Tempo. Nel 1982 ha fondato la rivista internazionale di studi sulla comunicazione Mass Media, uscita con cadenza bimestrale per tredici anni. È stato redattore, inviato speciale ed editorialista di quotidiani nazionali come il "Secolo d'Italia", "Il Tempo", "Il Giornale", "Il Resto del Carlino".

Agnese è stato anche presidente della Quadriennale di Roma dal 2002 al 2011 e consigliere del Palazzo delle Esposizioni e delle Scuderie del Quirinale dal 1998 al 2008. (anc)

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