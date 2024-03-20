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Alberto Cicero (Foto: assostampasicilia.it)
Lutto 01 Giu 2026

Addio ad Alberto Cicero: fu il segretario di Assostampa Sicilia. Il cordoglio della Fnsi

Il giornalista è morto all’età di 65 anni, da tempo lottava contro un male incurabile.

«Lutto nel mondo del giornalismo siciliano, è morto all’età di 65 anni il collega Alberto Cicero. In pensione da quasi 2 anni, è stato per 12 anni segretario regionale di Assostampa. Storica firma del quotidiano “La Sicilia”, da anni lottava con un male incurabile. È stato per anni caposervizio della cronaca di Catania, distinguendosi per la profonda conoscenza del territorio e la capacità di guidare i colleghi più giovani con generosità e spirito di squadra». Lo si legge in una nota pubblicata sul sito web dell’Assostampa Sicilia lunedì 1° giugno 2026.

Il sindacato regionale prosegue: «Oltre al suo lavoro in redazione, il nome di Alberto Cicero resterà indissolubilmente legato alla difesa della categoria e della libertà di stampa. Già segretario provinciale della sezione di Catania per tre mandati ha ricoperto la carica di segretario regionale dell’Associazione siciliana della stampa, il sindacato unitario dei giornalisti, ed infine presidente del consiglio regionale, battendosi sempre in prima linea per la tutela dei posti di lavoro e la dignità professionale, il contrasto al precariato e la difesa della libertà d'informazione. Se ne va un uomo d'altri tempi e un punto di riferimento per l'intera categoria, un pezzo di storia del sindacato e del giornalismo. Un uomo che ha dedicato la vita alla nostra professione, sempre "con la schiena dritta"».

La nota si chiude: «Alla famiglia di Alberto Cicero le condoglianze di Assostampa Sicilia e di tutti i colleghi che lo hanno conosciuto in questi anni di impegno nel sindacato».

Ai familiari, ai colleghi e amici che hanno potuto conoscere e apprezzare Alberto Cicero rivolge un commosso abbraccio la Federazione nazionale della Stampa italiana. (anc)

@fnsisocial
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