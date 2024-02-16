Pietro Gargano nel 2010 (Foto: da Facebook)

08 Apr 2026

Addio a Pietro Gargano, una lunga carriera al Mattino

Il giornalista aveva 83 anni. È stato anche autore di diversi libri sulla storia e sul costume del Mezzogiorno

All'età di 83 anni è morto il giornalista Pietro Gargano. Ne dà notizia l’agenzia Ansa mercoledì 8 aprile 2026.



Entrato nel 1963 a Il Mattino di Napoli, ha svolto tutta la sua carriera nel quotidiano partenopeo diventando caporedattore. Andato in pensione, non ha mai interrotto il suo legame con il giornale dove è stato a lungo articolista. Gargano è stato anche autore di diversi libri sulla storia e sul costume del Mezzogiorno. (anc)