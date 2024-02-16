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Giovanni Negri
Lutto 11 Apr 2026

Addio a Giovanni Negri, una vita per il sindacato in difesa della categoria. Il cordoglio della Fnsi

Storico presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti, consigliere nazionale del sindacato, è stato delegato Casagit e consigliere Inpgi. Aveva 83 anni. La segretaria generale Costante: «La Federazione della Stampa perde un collega preparato e sempre leale nei confronti della categoria. Io perdo un amico».

Si è spento nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 aprile 2026, a Milano, Giovanni Negri, consigliere nazionale della Fnsi, storico presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti, per decenni impegnato nel sindacato e negli organismi della categoria in difesa dei giornalisti e del giornalismo. Aveva appena compiuto 83 anni.

Nato a Camparada (Monza), nel 1943, negli anni '60 entra in Rizzoli come correttore di bozze per poi iniziare l'attività giornalistica collaborando con vari periodici. Impegnato nel sindacato dei poligrafici, nel 1972 viene eletto nella segreteria unitaria di Cgil-Cisl-Uil. Nel 1979 lascia i poligrafici e comincia il percorso di giornalista professionista.

Sempre nel gruppo Rcs, Negri lavora per varie testate, dalla Domenica del Corriere a Io donna, magazine del Corriere della Sera. Più volte eletto nel Comitato di redazione di Rcs Periodici, nel 2001 è vicepresidente dell'Associazione Lombarda dei giornalisti, poi, per tre mandati consecutivi, dal 2004 al gennaio 2015, ne diventa presidente.

È anche delegato Casagit e per due mandati consigliere generale Inpgi. Dirigente ai massimi livelli della Fnsi, nel 2018 è il primo coordinatore del neonato Coordinamento degli Enti di categoria.

Sempre determinato nel portare avanti le battaglie sindacali, pur in anni difficili per il sindacato, il suo impegno è anche quello di tenere vivi gli insegnamenti e le idee di Walter Tobagi, fondatore di Stampa Democratica, la componente di cui Negri è a lungo leader, e di Giorgio Santerini.

«Con la scomparsa di Giovanni il sindacato perde un collega preparato e sempre leale nei confronti della categoria. Io perdo un amico», è il saluto di Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi.

I funerali si terranno lunedì 13 aprile alle 14.45 nella Basilica di Santa Maria Incoronata (corso Garibaldi, 116) a Milano.

Ai familiari, ai colleghi e amici che hanno potuto conoscere e apprezzare Giovanni Negri rivolge un commosso abbraccio la Federazione nazionale della Stampa italiana. (mf)

@fnsisocial
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