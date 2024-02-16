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20 Apr 2026

Addio a Beppe Muraro, il cordoglio dell’Usigrai

Il giornalista è scomparso a 68 anni. Eletto nel 2006 dal decimo congresso di Montesilvano, è stato responsabile della Commissione Contratto dell’organismo sindacale di base.

«Ci ha lasciato Beppe Muraro, giornalista, collega per molti anni inviato della sede Rai del Veneto. Non aveva ancora 69 anni». Ne dà notizia RaiNews.it domenica 19 aprile 2026. Il ricordo del cronista scomparso prosegue: «Architetto, aveva lasciato l'azienda anzitempo per dedicarsi ad una casa editrice. Era stato autore di numerosi libri, membro del direttivo dell'Istituto veronese per la Storia della Resistenza. Appassionato di montagna, era stato anche presidente del Gruppo Cai Cesare Battisti. Ai suoi cari l'abbraccio affettuoso della Redazione e della Rai del Veneto».



Con una nota, anche l’Esecutivo Usigrai esprime cordoglio per la scomparsa del collega: «Già giornalista della Tgr Veneto, Beppe Muraro ha fatto parte dell'Esecutivo Usigrai. Eletto nel 2006 dal decimo congresso di Montesilvano, è stato responsabile della Commissione Contratto del sindacato delle giornaliste e dei giornalisti della Rai». L’Usigrai conclude esprimendo «alla famiglia, agli amici, alle colleghe e i colleghi le condoglianze di tutto il sindacato». (anc)