Foto: stamparomana.it

23 Apr 2026

Ancora cronisti spinti, microfoni allontanati. La solidarietà di Stampa Romana a Marco Vesperini

Vittima dell'ultimo episodio è stato, mercoledì 22 aprile 2026, il collega dell'agenzia Alanews che aveva posto una domanda al ministro Giancarlo Giorgetti. Il sindacato regionale: «Istituzioni e politici garantiscano le condizioni perché il diritto di cronaca possa essere esercitato in sicurezza».

«Spinte ai cronisti, mani che allontanano microfoni e telecamere, persino mentre l'intervistato sta rispondendo alle domande. È il copione inaccettabile che continua a ripetersi, con gli staff che si adoperano con metodi intollerabili per tenere a distanza i giornalisti, come se fossero una minaccia, rendendo difficile il lavoro a tanti inviati, operatori, videomaker. Questa volta è toccato a Marco Vesperini, dell'agenzia stampa Alanews, mentre, realizzando un servizio per l'Ansa, faceva una domanda al ministro Giancarlo Giorgetti». A dare notizia dell'accaduto è l'Associazione Stampa Romana che, in una nota diffusa mercoledì 22 aprile 2026, esprime al collega «tutta la solidarietà» del sindacato e chiede «a istituzioni e politici di garantire le condizioni perché il diritto di cronaca possa essere esercitato in sicurezza, con i giornalisti al riparo da comportamenti dal sapore intimidatorio». (mf)