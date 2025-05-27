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La locandina del radiogramma ‘Il nemico. Agguato a Giovanni Amendola’
Appuntamenti 20 Apr 2026

25 aprile: Il nemico. Agguato a Giovanni Amendola' in prima assoluta su Radio3

Il radiogramma verrà registrato giovedì 23 aprile alle 20 nella Sala A di Via Asiago alla presenza del pubblico e di parte della famiglia del politico e giornalista antifascista.

In occasione del 25 aprile Radio3 propone un’opera originale dal titolo ‘Il nemico. Agguato a Giovanni Amendola’, scritta per Radio3 da Sergio Pierattini.

Il radiodramma, che racconta la storia sull’assassino del politico e giornalista antifascista e la ricostruzione dell’agguato che subì, verrà registrato alla presenza del pubblico nella Sala A di Via Asiago a Roma il 23 aprile 2026, e andrà in onda sabato 25 aprile alle 20:30, con Massimo Reale che interpreta Amendola ed Emanuele Carucci nei panni di Federico Donnarumma suo fedele segretario.

Si tratta, spiega Radio3 in un comunicato, della prima assoluta di uno «spettacolo teatrale in forma di oratorio che rievoca la figura di Giovanni Amendola e il suo impegno nella lotta al fascismo. In sala sarà presente parte della famiglia Amendola». (anc)

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