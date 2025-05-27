La home page di linkfestival.it

10 Apr 2026

Torna Link Media Festival, dal 10 al 12 aprile a Trieste

Tre giorni dedicati all'analisi delle sfide globali del nostro tempo, con la partecipazione di oltre 70 voci italiane e internazionali del giornalismo, dell'inchiesta, della scienza, dell'economia, della tv e della geopolitica.

Si apre venerdì 10 aprile 2026 la XII edizione di Link Media Festival, tre giorni dedicati all’analisi delle sfide globali del nostro tempo, in programma per iniziativa di NEM Nord-Est Multimedia, con la partecipazione di oltre 70 voci italiane e internazionali del giornalismo, dell’inchiesta, della scienza, dell’economia, della tv e della geopolitica.



Fra i tanti giornalisti e giornaliste – e non solo – che animeranno il Festival ci saranno anche Cecilia Sala, Neri Marcorè, Emiliano Fittipaldi, Agnese Pini, Gabriella Greison, Marco Zatterin, Owen Matthews, Marco Varvello, Loretta Napoleoni, Tiziana Ferrario, Pietro Senaldi, Carlo Verdelli, Antonio Di Bella, Simona Ercolani, Gigi Riva, Francesca Paci, Giulio Gambino, David Puente, Blasco Pisapia, Sophie Chiarello.



Link Media Festival 2026 è promosso con l'Ordine dei giornalisti – Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia, con la co-organizzazione del Comune di Trieste e di PromoTurismoFVG, con il contributo di Fondazione CRTrieste, main partner Generali, partner Mundys, supporter Crédit Agricole, media partner Rai Radio 3 e Rai Fvg.



Alla realizzazione dell'evento, con il patrocinio del Consiglio Nazionale dell'Ordine Dei giornalisti, sono anche Assostampa Friuli Venezia Giulia e Rai Documentari, con la collaborazione inoltre di Fake News Festival, partner tecnici CX Hotel, Libreria Ubik Trieste, Goccia di Carnia, illycaffè, Nonino e, per la parità di genere nel dibattito pubblico, No Women No Panel.



Info e dettagli del programma sono disponibili anche sul sito web dell'Associazione regionale di Stampa. (mf)