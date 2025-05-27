CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
La home page di linkfestival.it
Appuntamenti 10 Apr 2026

Torna Link Media Festival, dal 10 al 12 aprile a Trieste

Tre giorni dedicati all'analisi delle sfide globali del nostro tempo, con la partecipazione di oltre 70 voci italiane e internazionali del giornalismo, dell'inchiesta, della scienza, dell'economia, della tv e della geopolitica.

Si apre venerdì 10 aprile 2026 la XII edizione di Link Media Festival, tre giorni dedicati all’analisi delle sfide globali del nostro tempo, in programma per iniziativa di NEM Nord-Est Multimedia, con la partecipazione di oltre 70 voci italiane e internazionali del giornalismo, dell’inchiesta, della scienza, dell’economia, della tv e della geopolitica.

Fra i tanti giornalisti e giornaliste – e non solo – che animeranno il Festival ci saranno anche Cecilia Sala, Neri Marcorè, Emiliano Fittipaldi, Agnese Pini, Gabriella Greison, Marco Zatterin, Owen Matthews, Marco Varvello, Loretta Napoleoni, Tiziana Ferrario, Pietro Senaldi, Carlo Verdelli, Antonio Di Bella, Simona Ercolani, Gigi Riva, Francesca Paci, Giulio Gambino, David Puente, Blasco Pisapia, Sophie Chiarello.

Link Media Festival 2026 è promosso con l'Ordine dei giornalisti – Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia, con la co-organizzazione del Comune di Trieste e di PromoTurismoFVG, con il contributo di Fondazione CRTrieste, main partner Generali, partner Mundys, supporter Crédit Agricole, media partner Rai Radio 3 e Rai Fvg.

Alla realizzazione dell'evento, con il patrocinio del Consiglio Nazionale dell'Ordine Dei giornalisti, sono anche Assostampa Friuli Venezia Giulia e Rai Documentari, con la collaborazione inoltre di Fake News Festival, partner tecnici CX Hotel, Libreria Ubik Trieste, Goccia di Carnia, illycaffè, Nonino e, per la parità di genere nel dibattito pubblico, No Women No Panel.

Info e dettagli del programma sono disponibili anche sul sito web dell'Associazione regionale di Stampa. (mf)

@fnsisocial
Appuntamenti
10 Mar 2026
Torna Voices, festival europeo di giornalismo e libertà dei media
Appuntamenti
04 Mar 2026
'Quelli che... Il Giorno': il 12 marzo la presentazione del libro in Fnsi
Appuntamenti
26 Feb 2026
'Referendum Giustizia: le ragioni del SÌ e le ragioni del NO', incontro informativo il 4 marzo
 Le altre news

Articoli correlati

Casagit17 Feb 2026
'La psicologia dell'invecchiamento tra clinica, prevenzione e qualità della vita': convegno in Casagit il 23 febbraio
Authority11 Ott 2025
Agcom avvia il nuovo Osservatorio sul giornalismo: presentazione in Fnsi il 21 ottobre
Cdr27 Giu 2025
La7, il Cdr: «Da azienda nessun riconoscimento per i giornalisti». Il 1° luglio conferenza stampa in Fnsi
Premi e Concorsi17 Giu 2025
Lampedus'amore – Premio Cristiana Matano: il 20 giugno la presentazione della X edizione
Fondazione Murialdi16 Giu 2025
2015 - 2025: la Fondazione Murialdi compie 10 anni e festeggia con un convegno
Associazioni27 Mag 2025
Sindacato giornalisti Veneto, il 18 giugno assemblea per il rinnovo degli organismi statutari
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
Fascistissima
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits