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Associazioni 21 Mag 2026

Associazione Stampa Parlamentare, Alfonso Raimo nuovo presidente

Mara Montanari eletta vicepresidente. Le votazioni si sono svolte mercoledì 20 maggio 2026.

Alfonso Raimo è il nuovo presidente dell'Associazione Stampa Parlamentare. È stato eletto al termine delle votazioni che si sono svolte nella giornata di mercoledì 20 maggio 2026 e succede ad Adalberto Signore. Mara Montanari è la nuova vicepresidente. Lo si legge in una nota dell'associazione riportata dall’agenzia Ansa.

Sono stati eletti nel Consiglio direttivo Tommaso Ciriaco, Barbara Acquaviti, Silvia Gasparetto, Serenella Ronda, Andrea Bonini, Enrica Maria Agostini, Roberta Gentilini, Maria Carmela Fiumanò e Barbara Nepitelli. Sono stati eletti nel Consiglio di garanzia e promozione culturale Giorgio Frasca Polara, Barbara Tedaldi, Anna Laura Bussa, Paolo Franchi, Enrico Colavita, Anna Arcuri, Carlo Albertazzi. Sono stati eletti nel Collegio dei revisori dei conti Antonio Savi e Alessandro Cavaglià. (anc)

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