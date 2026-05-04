Lezione speciale alla casa di riposo Muzi Betti di Città di Castello per la classe 3B del liceo statale 'Plinio il Giovane' indirizzo scientifico, grazie a 'Edicola alla residenza protetta', progetto che ha preso il via nel 2024 per portare i giornali agli ospiti della struttura.
L'iniziativa è stata ideata e promossa dall'ufficio stampa del Comune, con il sostegno e patrocinio anche dell'Ordine nazionale e regionale dei giornalisti e della Federazione nazionale della Stampa italiana.
Grazie all'impegno del centro unico regionale di distribuzione di giornali e riviste alle edicole, gli ospiti della Muzi Betti possono così leggere, sette giorni su sette, alcuni quotidiani con cronaca locale, regionale e nazionale in un angolo dedicato a una libreria con volumi e libri a portata di mano.
Come riferisce il Comune in una nota diffusa mercoledì 27 maggio 2026, la classe III B del liceo, accompagnata dai docenti Tiziano Serafini e Stefano Signorelli, hanno partecipato al progetto per capire le tecniche giornalistiche facendo domande con il «desiderio di conoscere ed entrare a pieno titolo nel mondo dell'informazione». (Da: ansa.it)