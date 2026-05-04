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27 Mag 2026

Umbria, liceali a lezione all'Edicola alla residenza protetta di Città di Castello

Lezione speciale alla casa di riposo Muzi Betti di Città di Castello per la classe 3B del liceo statale 'Plinio il Giovane' nell'ambito del progetto che ha preso il via nel 2024 per portare i giornali agli ospiti della struttura.

Lezione speciale alla casa di riposo Muzi Betti di Città di Castello per la classe 3B del liceo statale 'Plinio il Giovane' indirizzo scientifico, grazie a 'Edicola alla residenza protetta', progetto che ha preso il via nel 2024 per portare i giornali agli ospiti della struttura.



L'iniziativa è stata ideata e promossa dall'ufficio stampa del Comune, con il sostegno e patrocinio anche dell'Ordine nazionale e regionale dei giornalisti e della Federazione nazionale della Stampa italiana.



Grazie all'impegno del centro unico regionale di distribuzione di giornali e riviste alle edicole, gli ospiti della Muzi Betti possono così leggere, sette giorni su sette, alcuni quotidiani con cronaca locale, regionale e nazionale in un angolo dedicato a una libreria con volumi e libri a portata di mano.



Come riferisce il Comune in una nota diffusa mercoledì 27 maggio 2026, la classe III B del liceo, accompagnata dai docenti Tiziano Serafini e Stefano Signorelli, hanno partecipato al progetto per capire le tecniche giornalistiche facendo domande con il «desiderio di conoscere ed entrare a pieno titolo nel mondo dell'informazione». (Da: ansa.it)